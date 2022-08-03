暴雨大樹倒塌壓電桿 員林大峰里停電

彰化縣員林市、社頭鄉等鄉鎮今天傍晚豪大雨，員林市大峰里麒麟巷甚至有大樹倒下壓倒電桿，造成約80戶停電，經台電及公所清潔隊等緊急搶修後，有一半戶數恢復供電，台電持續搶修中。

中央氣象局今天傍晚對中部地方發佈豪雨特報，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，臺中至臺南、恆春半島及澎湖並有局部大雨發生的機率，並要注意雷擊及強陣風。