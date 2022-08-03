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暴雨大樹倒塌壓電桿 員林大峰里停電
彰化縣員林市、社頭鄉等鄉鎮今天傍晚豪大雨，員林市大峰里麒麟巷甚至有大樹倒下壓倒電桿，造成約80戶停電，經台電及公所清潔隊等緊急搶修後，有一半戶數恢復供電，台電持續搶修中。
中央氣象局今天傍晚對中部地方發佈豪雨特報，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，臺中至臺南、恆春半島及澎湖並有局部大雨發生的機率，並要注意雷擊及強陣風。
傍晚6點多的一場暴雨，也造成員林市麒麟巷大樹倒塌，壓到電桿，造成該區停電，員林市長游振雄也前往關心，直到晚間7點半，有40戶已恢復供電，另40戶住家、農舍仍停電，持續搶修中。
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