台中豐原「太平洋夜市」傳月底熄燈 百貨證實：不租了

台中市豐原區「太平洋夜市」驚傳只做到8月底，引發網友討論，哀號「豐原沒夜市好逛了」。對此，太平洋百貨今晚證實，與夜市攤商租約確實到8月31日止，未來不再續約，將吹熄燈號。豐原目前只剩下葫蘆墩夜市與八方國際夜市，但人潮不及太平洋夜市。

豐原太平洋百貨指出，總務組日前已向太平洋夜市攤商告知，雙方承租關係只到8月31日止，9月不再續租，豐原太平洋夜市月底將吹熄燈號。

此消息在豐原人網站傳開，網友留言「沒有粉圓來了，也沒有雞蛋仔了！」、「只剩葫蘆墩夜市了」、「八月星期三，剩最後四次…」、「臭豆腐、烤玉米以後吃不到怎麼辦⋯⋯」、「傻眼...這樣豐原沒夜市好逛了」、「我的臭豆腐、地瓜球、豆乳雞、東山鴨頭、老竇、芭樂、等…..星期三沒夜市了」。

太平洋夜市位於豐原區陽明街上，在舊縣府陽明大樓斜對面，每周三擺攤，記者今晚經過，人潮相當熱鬧。

由於該土地為豐原慈濟宮所有，慈濟宮總務組長張銘凱表示，慈濟宮出租給太平洋百貨，租約確實到8月31日，百貨有意承租9月租約，但尚未進一步討論，至於夜市部分屬於百貨與攤商私人契約，廟方並無介入。