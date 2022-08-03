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中興新村宿舍 許淑華提案納入眷村「以租代護」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
許淑華今天召開中興新村眷舍管理、暨文化景觀保存協調會，希望將中興新村納入眷村，讓宿舍區二、三代住戶能夠繼續居住。圖／立委許淑華提供
許淑華今天召開中興新村眷舍管理、暨文化景觀保存協調會，希望將中興新村納入眷村，讓宿舍區二、三代住戶能夠繼續居住。圖／立委許淑華提供

中興新村眷有2千多戶員工眷舍，面臨房舍遭國發會等管理單位收回，立委許淑華今辦協調會，建議「以租代護」的模式，保存中興新村文化景觀，也希望國發會等單位提供緩衝期，暫緩催繳宿舍及訴訟，化解宿舍管理爭議。

中興大學9月將在中興新村成立分校，省府員工眷舍部分作為師生宿舍，北、中核心的省府眷舍二、三代住戶面臨宿舍催繳。居民強調，中興新村眷舍住民被迫遷離，導致省府文化景觀凋零，希望「以租代護，保存中興文化景觀」。

許淑華今天在立院召開「中興新村眷舍管理、適足居住權暨文化景觀保存協調會」邀集居民和國發會、文資局、南投縣政府等單位，希望為眷舍管理解套。

許淑華說，眷舍居住權及文化景觀保存是中興新村發展關鍵，她多次要求前後任行政院長賴清德、蘇貞昌，妥善安置眷舍居民，讓他們保有適足居住權。

許淑華也提出「眷村文化保存及發展條例」草案，將中興新村納入「眷村」，取得法律地位，並明確規定，中興新村的文化資產保護與發展可以排除國有財產法相關規定，改採「以租代護」模式，條例在立法院審查期間，能夠給住戶緩衝期，暫緩催繳或訴訟。

 許淑華說，中興新村是過去省府重要的辦公區域，當年許多公務人員為配合政府政策，舉家搬遷到中興新村、落地生根，但後來精省及政府政策的調整，卻沒給住戶充分的安排，以至現在爭議不斷。她認為，中興新村整體活化發展，應納入「活的文化保存」觀念，也希望國發會、審計部與各眷舍管理機關，用同理心處理眷舍問題，與南投市公所合作，促進中興新村的文化資產保存與發展。

許淑華今天召開中興新村眷舍管理、暨文化景觀保存協調會，希望將中興新村納入眷村，讓宿舍區二、三代住戶能夠繼續居住。圖／立委許淑華提供
許淑華今天召開中興新村眷舍管理、暨文化景觀保存協調會，希望將中興新村納入眷村，讓宿舍區二、三代住戶能夠繼續居住。圖／立委許淑華提供

中興新村 許淑華

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