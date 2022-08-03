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限速40！投133線成測速熱區 民盼放寬速限被打槍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣府今會同警方及民代會勘133縣道真巖寺路段。記者賴香珊／攝影
南投縣府今會同警方及民代會勘133縣道真巖寺路段。記者賴香珊／攝影

南投國姓133縣道是通往市區的幹道，部分路段限速40公里，警方進行機動測速取締屢有民眾挨罰，以真巖寺路段的直線上坡處尤為嚴重，引發民怨，鄉親陳情盼放寬速限，縣府及警方今會勘，仍因路寬不足難放寬，但會適當調整寬限值。

投133線位於國姓鄉境內，對外聯絡台21線與台14線兩大公路，更是通往市區的重要道路，車流量大，縣府視路幅大小規定限速為40公里或50公里，而警方常在限速40公里的5.5K真巖寺路段機動取締超速，因屢有民眾受罰，引發民怨。

對此，警方說明，統計投133線事故，自2020年元月至今年7月底共217件，約7成近150件都在真巖寺路段，多為貪快超速釀禍，先前曾以巡邏車定點警示、設置道安標誌等勸導仍無法遏止，才改為機動測速，2年多來取締近400件。

「直線上坡，油門不小心就會踩過頭。」當地鄉親向民代陳情，投133線過了真巖寺之後為直線上坡，為讓車子能穩定行駛，用路人都會催油門提高車速，準備上坡，但在上坡前就被測速拍照，痛批是「搶錢」認為不合理，盼放寬速限。

縣府今會同埔里警分局會勘真巖寺路段，但縣府表示，該路段為兩線道匯入一線道，在快、慢車共用、路寬不足的狀況下，依道路相關規定無法放寬速限，因此維持為40公里；警方則表示，將適當調整寬限值，主要取締超速逾20公里。

南投133縣道真巖寺路段為肇事熱區，事故多為貪快超速釀禍，警方常進行機動取締超速，但也引發民怨。記者賴香珊／攝影
南投133縣道真巖寺路段為肇事熱區，事故多為貪快超速釀禍，警方常進行機動取締超速，但也引發民怨。記者賴香珊／攝影
南投警方常在限速40公里的投133線5.5K真巖寺路段機動取締超速，因屢有民眾受罰，引發民怨。記者賴香珊／攝影
南投警方常在限速40公里的投133線5.5K真巖寺路段機動取締超速，因屢有民眾受罰，引發民怨。記者賴香珊／攝影
南投133縣道真巖寺路段為肇事熱區，事故多為貪快超速釀禍，警方常進行機動取締超速，但也引發民怨。記者賴香珊／攝影
南投133縣道真巖寺路段為肇事熱區，事故多為貪快超速釀禍，警方常進行機動取締超速，但也引發民怨。記者賴香珊／攝影

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