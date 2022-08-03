台中10年遽增20萬人警力卻不變 警局：爭取增加員額

台中縣市合併升格後，國民黨多位議員指出，台中警民比過高，例如北屯區廍子里10年來人口成長約10倍，但派出所警力不變。議員要求市警局應向中央爭取人力，以免警力吃緊，警察人員更辛苦。

議員朱暖英說，台中市人口數全台第二多，但警力員額卻不及台北和高雄，以高雄為例，人口比台中還少，員警編制卻比台中多652人。

議員張瀞分說，台中縣市合併升格後，人口數是六都第二，但警民比過高，警力分配數是六都第四，她希望市府積極向中央爭取增加警力，各分局的警力配置也要適度調整。

北屯區市議員黃健豪說，北屯區12年來增加4.5萬人，例如廍子里10年前人口2536人，現在已有2萬1036人，但派出所至今警力10年不變，他要求警察局應爭取人力。