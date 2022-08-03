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敬老愛心卡計程車補助調至200元？中市府：再詳細評估

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員林祈烽建議中市府，將敬老愛心卡的計程車補助，自每趟85元提升至200元，方便長者使用。圖／林祈烽辦公室提供
台中市議員林祈烽建議中市府，將敬老愛心卡的計程車補助，自每趟85元提升至200元，方便長者使用。圖／林祈烽辦公室提供

點數，補助交通、就診等部分支出；台中市議員林祈烽表示，據市府統計，長者明顯用於交通工具居多，希望市府能將計程車每趟補助自85元提高至200元，讓長者充分利用；台中市政府表示，考量市府財政，會再詳細評估。

台中市政府已發出55萬3446張敬老愛心卡，每個月便會提供1000元點數，補助長者們搭乘計程車、公車客運等車資，或就診部分負擔費用；市議員林祈烽說，疫情未爆發前，用於搭乘公車、國道客運的比例高達5、6成，但近2年疫情嚴重，加上去年計程車單趟車資補助提升至85元，吸引許多長者搭乘，近2年支出比例，也都高過搭乘公車客運。

林祈烽認為，市府知道長者搭乘計程車的頻率愈來愈高，是不是應考量將補助調整為每趟次200元？而市府每月都編列1000點(元)給長者使用，又怕長者用太多，就好像開餐廳怕客人進來吃飯一樣，邏輯豈不奇怪？

林祈烽指出，據市府詳細統計數字，長者搭乘計程車頻率愈來愈高，是否應考量調整成每趟次200元的補助？林提到，長輩搭乘計程車到醫療院所居多，單趟費用大多落在100多元至200元間，希望市府在財政充許條件下，能直接調高到單趟200元，讓長者充分利用。

社會局長彭懷真表示，敬老愛心卡的預算原是由公彩的盈餘基金，後來改以市庫預算編列，從2億4000萬元飆升到7億6000萬元，若計程車費用再調高，會對市庫預算造成什麼樣的衝擊？要再做詳細的評估，目前每個月皆用完1000點點數的敬老卡，約佔14%；副市長黃國榮說，額度既然已經編列就是要讓市民使用，但考量市府財政，會再針對議員的提議進行討論。

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