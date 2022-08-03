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中市議員質疑沒國安哪來治安 警局長蔡蒼柏回「自求多福」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊正中說，波洛西訪台，引發國安危機。警方應該密切注意社會動盪引起治安問題。記者陳秋雲/攝影
台中市議員楊正中說，波洛西訪台，引發國安危機。警方應該密切注意社會動盪引起治安問題。記者陳秋雲/攝影

美國眾議院議長波洛西訪台，國民黨台中市議員楊正中說，此事造成兩岸1996年以來最大的國安及軍事危機，「沒有國安、哪有治安」，人心浮動可能衍生治安問題。他問警察局長蔡蒼柏「你準備好了嗎？」蔡說，「現在的處境就是自求多福。」

楊正中説，波洛西訪台，有朋自遠方來，他表示歡迎。但網路上有人說波洛西發言不當，也造成台灣的國安危機，網友認為警方應該有所作為。他問警察局長蔡蒼柏，在這種情況下「你準備好了嗎？」蔡則回答「在這種處境下只能自求多福」

蔡蒼柏的答詢，讓不少在場官員與國民黨議員嚇出一身冷汗，以為蔡局長是回應台中治安問題要「自求多福」，但細聽前後質詢內容，蔡蒼柏是針對楊正中所說的國安問題，自求多福，讓眾人鬆了一口氣，深怕又失言惹風波。

美國眾議院議長裴洛西訪台，上午拜會總統蔡英文、立法院，國際關注。台中市議會定期會今進行「台中市治安總體檢」專案報告，楊正中說，沒有國安，哪來治安？當人民不曉得大陸方面接下來還有哪些措施，社會動盪、人心浮動，治安哪會好。尤其面對如此大的國安問題，經濟問題會引發治安不寧。

議員陳政顯隨後指出，大陸對台經濟報復一波又一波，不少企業廠商掃到颱風尾，他呼籲蔡總統，宴請波洛西時應吃泡麵配石班魚，吃柑橘，外加送伴手禮台中太陽餅，上行下效，讓全國民眾一起消費，搶救被列入經濟制裁的廠商與農產品。

國安 波洛西

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