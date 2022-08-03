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中央公園拆恆溫恆濕裝置遭審計糾正 中市議員：前朝破壞王

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中說，中央公園遭林佳龍市府更改設計，被審計處糾正。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中說，中央公園遭林佳龍市府更改設計，被審計處糾正。記者陳秋雲／攝影

台中審計處針對前市府更改中央公園的措施，提出糾正。

議員李中今指出，水湳中央公園在前市長胡志強任內，原本設計有恒溫恒濕的微型氣候裝置，搭配當時議會通過的大樹植栽，可讓民眾散步時，享受大樹蔭涼。

但前市長林佳龍團隊把大樹變小樹，取消恒溫裝置，民眾在中央公園熱得半死，李中說，這些政策改變都是首長指示，推翻專業評選委員的共識，人治超越法治才留給現任爛攤子。

李中說，這些當初都是在建設局與都發局相關各委員會，專業設計師審議通過，且經議會討論決議通過的預算，但屢被推翻。

李中指出，林佳龍時期，在議會不知情的情況下，竟然以首長指示，將原本20公分粗的大樹變更為小樹栽，微氣候裝置先建後拆，留下許多小土堆，衍生賠償給廠商的後續糾紛。

李中說，這些都是前朝「破壞王」留給市政府的爛攤子，市民走在中央公園被太陽曬昏頭時，別忘記這是前市府留給台中市民的「禮物」。

林佳龍 胡志強

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