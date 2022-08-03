台中治安總體檢 綠批槍響民眾恐懼藍肯定警迅速破案

台中市近日發生槍擊案、街頭械鬥，台中市議會今天進行治安總體檢專案報告，綠議員批評，連日槍響，民眾生活恐懼，藍議員則肯定警察迅速破案，呼籲多給點鼓勵。

台中市接連發生潭子滷味攤、大里洗車場2起槍擊案，2日清水區又發生街頭鬥毆，造成1人死亡。台中市警察局7月26日起執行為期1週的肅槍專案，警察局長蔡蒼柏卻在肅槍專案行前勤教影片中，指稱民代見縫插針造成社會恐慌。

台中市議會今天召開定期會，進行台中市治安總體檢專案報告，民進黨籍多名台中市議員對警察局的治安作為提出質詢，陳淑華指出，拚治安為何不是把槍口對準犯罪者，卻是對準民代、媒體；林德宇說，治安報表的數字確實減少，但仍有許多犯罪案件，警局是否有去制約、壓制。

邱素貞認為，槍擊案件造成民眾不安、恐懼，子彈亂飛是事實，警察局長卻說「民代、媒體炒作」，發言不當；蔡耀頡表示，槍擊案凶嫌躲藏太平山區，警方未能第一時間逮捕，連日來造成山區民眾恐慌。

對此，蔡蒼柏表示，治安不盡理想，不符合民眾期待，但他真的很盡心盡力做，有社會就會有犯罪，透過肅槍勤務，希望以掃蕩手段讓市民安心，在發言過程有產生誤會，他願意表示歉意。

民進黨市議員楊典忠拿出治安總體檢專案報告指出，內容與2017年「台中市治安改善成果犯罪指標數降為六都最低專案報告」內容雷同，其中，強力掃蕩黑道幫派的項目，8項工作重點都一字不漏照抄；民進黨市議員江肇國也說，市民需要警方給予安全的生活環境，而非美化後的報告。

對此，副市長黃國榮表示，中央每年進行治安評比，評比項目都是固定的，只是每年不斷更新，策進作為本就是精益求精，好的政策作為還是要繼續做。

國民黨市議員肯定警察局治安作為，陳政顯表示，案件發生後，員警辛苦查緝，短時間內抓到嫌犯，應給予多點鼓勵、少點苛責。他認為，槍枝不會從天上掉下來，海防是否有好好處理、杜絕槍枝走私。

陳文政表示，去年全國發生100多件槍擊案，槍枝氾濫是全國問題，台中發生槍擊案就被譏諷「慶記（子彈）之都」，他無法接受；張彥彤也指出，中央應修法加重持槍刑罰，不要讓黑槍成為人民惡夢。