影／南投4鄉鎮聯盟 接力推出咖啡活動玩到年底

為促進疫後觀光，日月潭風管處串連南投縣政府、日月潭觀光圈及四鄉鎮聯盟，鎖定在地咖啡產業辦理「台灣之心啡玩不可」聯合宣傳會，由仁愛、國姓、埔里、魚池接力推出咖啡活動至年底，團結推廣咖啡及其他農特產，同時帶動地方觀光。

日月潭國家風景管理處指出，國內觀光因疫受到不小打擊，相關產業處境困難，交通部觀光局為此鼓勵各鄉鎮或社區合作，打團戰拉動地方觀光發展，南投埔里、國姓、魚池、仁愛4鄉鎮為結盟組成「台灣之心四鄉鎮聯盟」，盼共創地方經濟。

日管處今串連縣府、日月潭觀光圈及四鄉鎮聯盟舉行「台灣之心啡玩不可」聯合宣傳會，該處處長簡慶發說，今年鎖定仁愛、國姓、埔里、魚池4鄉鎮共有的咖啡產業，從下周六（13日）起接力舉辦地方咖啡活動，讓遊客跟著咖啡去旅行。

「仁愛鄉咖啡盛會」下周六將於埔里18度C巧克力工房打頭陣上場，20日由「2022國姓咖啡節」接棒在泰雅渡假村展開，「台灣之心啡玩不可」四鄉鎮聯合行銷活動則將在27日於國姓客家展業廣場盛大舉辦，整個8月幾乎周周有活動。

還有9月24、25日在埔里花卉物流中心舉行「樹石咖啡展」，魚池「日月潭農樂園」將在12月3、4日在向山遊客中心登場，各場活動除能品嘗咖啡，更安排小農市集、手作體驗、歌舞演出等活動，帶民眾了解在地農特產及觀光產業特色。