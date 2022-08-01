高雄「鼠窩厝」翻版？ 彰化市廢宅樹木竄長落葉滿地
彰化市興北里長盧亘男指稱，彰化市和平路196巷的一處廢宅，種有數棵高大雜樹，大量落葉掉落巷道，每天掃不勝掃，還有鄰長抱怨「埽把掃斷好幾支了」，但向市公所及地主反映都沒有下文，擔心成為高雄市「鼠窩厝」的翻版嗎？彰化市公所主任秘書許晉嘉表示，會先行協調地主，如果拒不改善，不排除依廢棄物清理法開罰。
據了解，這處空地的地主有30多人，人多就沒人做主，因此才任由雜樹竄長，落葉滿地，甚至蚊蟲孳生，影響環境衛生。其中一名地主為公眾人物，表示會主動處理，包括將雜樹枝幹鋸除等。
盧亘男說，和平路196巷的這處廢宅，除了樹葉會掉落道及鄰近住家外，竄長的樹根還會侵蝕鄰宅地基，過去曾向地主反映要求鋸除，地主一開始還會清理，後來就不聞不問，再向市公所投訴，則稱是私人土地，市公所無法處理，讓社區民眾十分無奈。
住在這處空地旁邊的興北里12鄰鄰長孫金山，指著一大籮筐的樹葉說，每天單是掃落葉就要掃10多次，掃把也掃壞好幾支，居民更擔心的是，如果颱風來襲，吹倒這些樹木，將危及他們的生命及財產。
盧亘男說，和平路196巷的這處空地地主，同時在原公路客運站的土地上，也有樹木掉落滿地情形，已造成社區民眾的困擾與抱怨，希望不要成了高雄「鼠窩厝」的翻版，要勞煩清潔隊清理。
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