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陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

2工業區土地使用費恐大幅調漲 中市府證實：評估精算中

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員張耀中指出，中市府疑有意調漲潭子、精科1、2期土地使用費，與太平工業區齊頭達每平方公尺每月5元。圖／張耀中服務處提供
台中市議員張耀中指出，中市府疑有意調漲潭子、精科1、2期土地使用費，與太平工業區齊頭達每平方公尺每月5元。圖／張耀中服務處提供

台中市政府所管轄的太平、潭子及精科工業區，原繳給市府的土地使用費恐將調整，齊頭達每平方公尺每個月5元；市議員張耀中今於市議會質詢此議題，中市經發局長張峯源僅表示，目前仍在評估本案，精算後會再與市長確認，並在適當時機公布實施。

台中市政府管轄下、包含潭子、太平及精科1、2期等3個工業園區，原土地使用費分別為每平方公尺每個月2.5元、5元及1元；台中市議員張耀中今於台中市議會質詢時指出，聽聞市府認為此3處工業區土地使用費太便宜，尤其精科1、2期，每平方公尺每月僅需1元，這會導致市府「賠錢」，考慮調漲至齊頭式5元，恐造成廠商抗拒。

張峯源今證實了此消息。張表示，目前正在評估本案，精算後會再與市長確認，並在適當時機公布實施。

「太不合理了！若真調漲，廠商們將誓死捍衛。」中部工業區理事長聯誼會會長陳永豐表示，近期原物料、運費上漲、再受疫情影響，廠商們皆已在苦撐，土地使用費調漲將成為廠商重大負擔，且土地也都正常使用，市府沒理由調漲，若真調漲，廠商們將誓死捍衛到底。

經發局表示，經發局轄管工業園區的公共設施維護費，因考量園區成立初期廠商尚於設廠興建階段，精密園區及豐洲園區自2013年起，暫以每平方公尺1元收取；而太平園區原核定每平方公尺5元，但今年起因疫情影響，暫以每平方公尺2.63元收取。近年各項物價指數與人力成本提高，將檢討研議收費調整必要，以求工發基金收支平衡，園區永續經營。

台中市 疫情 聯誼

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