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南投埔里山坡淪廢棄物瀑布 環保局裝監視器揪出法辦

中央社／ 南投縣1日電

南投縣埔里鎮向善里山坡地淪為「廢棄物瀑布」，環保局安裝監視器遠端監控，拍到2輛車隨手亂丟垃圾，但另有1車惡意棄置整車裝潢廢棄物，移請警方偵辦，可處1年至5年有期徒刑。

南投縣政府環境保護局先前接獲南投縣議員陳宜君轉知民眾通報，埔里鎮向善里靠近瑪璘窟風景區農路旁山坡地遭棄置大量廢棄物，立即安裝監視器遠端監控現場，並召集土地管理單位行政院農業委員會林務局、財政部國有財產署踏勘，決議加裝圍籬防堵棄置行為。

環保局稽查科人員今天接受中央社記者訪問表示，稽查人員隨時監控畫面，今年7月發現3輛車有違反廢棄物清理法行為，其中1輛小貨車無合法清除許可卻載運1車次裝潢廢棄物至向善里山坡地惡意棄置，監視器完整錄下違法過程，全案依涉犯廢棄物清理法第46條，移請南投縣警察局埔里分局協助偵辦，通知駕駛人到案。

環保局長李易書表示，為杜絕土地遭任意棄置廢棄物，稽查人員搭配科技執法加強查緝行為人、車，一旦查獲違法事實，一律嚴懲移送法辦，呼籲不法業者勿心存僥倖，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，且還要清除棄置的廢棄物，恢復土地原貌。

李易書說，請縣民一起守護南投縣好山好水，共同防止廢棄物任意棄置，土地使用人、管理人、所有人依法應盡管理責任，閒置土地應設圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備，並定期檢查土地現況，若發現棄置廢棄物，請撥環保局陳情專線049-2234685或0800-066666，會立即派員查處。

廢棄物 南投 監視器

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