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陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

台中綠空廊道汽車違停多 中市府：台鐵局蓋停車場中

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員黃守達呼籲中市府，盡速釐清綠空廊道沿線權責歸屬，加強管理，避免造成用路人安全疑慮。圖／黃守達服務處提供
台中市議員黃守達呼籲中市府，盡速釐清綠空廊道沿線權責歸屬，加強管理，避免造成用路人安全疑慮。圖／黃守達服務處提供

民進黨籍台中市議員黃守達今於台中市議會專案報告中指出，建國南路三段、學府至五權路段鐵路高架橋下綠空廊道，汽車違停狀況嚴重，也影響用路人安全，但管理機關權責不清，導致鐵路局、養工處未能改善；中市府表示，

台中鐵路高架化自2018年開通，市府規劃「綠空鐵道計畫」，從烏日向北延伸至豐原，設置自行車道、人行道、綠美化工程、休憩設施與停車空間，全長約21.7公里。

市議員黃守達指出，建國南路三段、學府至五權路段鐵路高架橋下綠空廊道，汽車違停狀況嚴重，不僅造成景觀破壞，更有汽車開上腳踏車道，逆行撞上自行車騎士，原應對行人、自行車騎士友善的廊道，卻因管理未盡完善，造成交通安全違害。

黃守達說，目前可見養工處在周遭設置許多車阻、車擋，但仍有足夠間隙，汽車可隨意出入廊道，加上未有實際裁罰作為，違停亂象始終未見改善，加上汽車駛入廊道，道面導盲磚也破損，除增加管理維護的難度，也成通行的潛在危機；黃呼籲市府，盡速釐清權責歸屬，加強綠空廊道沿線管理。

中市建設局表示，近日外界反映鐵路高架橋下草長、停車及髒亂，因鐵路高架橋下屬交通部台鐵局維管範圍，建設局已函請台鐵局善盡管理責任，日前也已請環保局依環保法規，請管理機關立即改善；另針對議員提出的狀況，會再加派人力到場查看，全力維護綠空廊道使用品質。

中市交通局指出，台鐵針對鐵路高架化橋下空間，正辦理「台中鐵路高架道路下層空間多目標使用-停車場及商場標租案」，規劃興闢26段停車場及商場，目前第一批審查作業已完成，將由承攬廠商闢建停車場，完成後約可供2295格汽車停車格、1264格機車停車格，增加民眾停車空間。

建設局強調，請市民勿將車輛違規停放在廊道空間，如有違規情形，將請台灣鐵路管理局善盡管理責任依規查處，期盼市民共同合作維護綠空廊道良好環境景觀。

台中鐵路高架橋下綠空廊道、學府至五權路段，因車輛違規駛上道路，造成導盲磚毀損。圖／黃守達服務處提供
台中鐵路高架橋下綠空廊道、學府至五權路段，因車輛違規駛上道路，造成導盲磚毀損。圖／黃守達服務處提供
中市建設局長陳大田表示，鐵路高架橋下屬交通部台鐵局維管範圍，已函請台鐵局善盡管理責任，針對議員提出的狀況，會再加派人力到場查看，全力維護綠空廊道使用品質。記者劉柏均／攝影
中市建設局長陳大田表示，鐵路高架橋下屬交通部台鐵局維管範圍，已函請台鐵局善盡管理責任，針對議員提出的狀況，會再加派人力到場查看，全力維護綠空廊道使用品質。記者劉柏均／攝影
台中鐵路高架橋下綠空廊道、學府至五權路段，汽車違停狀況嚴重。圖／黃守達服務處提供
台中鐵路高架橋下綠空廊道、學府至五權路段，汽車違停狀況嚴重。圖／黃守達服務處提供

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