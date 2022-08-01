台中彩虹村遭塗漆破壞市府提告 今封村展開加固工程
台中南屯彩虹村是知名觀光景點，前天彩虹村多面彩繪牆遭彩虹爺爺爺黃永阜的合夥人、彩虹文創負責人魏丕仁塗漆覆蓋，文化局立即報警，並提告毀損，台中地檢署訊後命魏丕仁限制住居。中市文化局今天起推動彩虹村加固工程，整修期間暫停開放，預計明年1月底完工。
彩虹村位於台中南屯春安地區，高齡的彩虹爺爺黃永阜居住在此，無師自通在牆面、地板彩繪而聞名，市府將彩繪房舍保存下來，成為知名景點。
彩虹村土角厝已經超過50年，中市府去年發現牆面龜裂，為了降低風險、避免裂痕擴大，編列420萬經費加固牆面、填補，並重新施作防水層及牆面粉刷。市府8月起實施建物加固修繕工程，要求彩虹文創7月底遷出，不料前天有多面彩繪牆遭彩虹文創塗漆覆蓋。市府提告毀損，台中地檢署訊後命魏丕仁限制住居，其餘13名員工請回。
彩虹村加固工程今天動工，工作人員在現場架設圍籬、拉起封鎖線，展開為期近半年的加固工程，整修期間暫停開放，預計明年1月底完工。
文化局表示，現在彩虹村的牆面彩繪相關著作權問題，黃永阜先生與彩虹文創公司已在法院訴訟中，市府會依照法院判決後進行相關研議工作，修復部分也會再找專業人士研議討論。
文化局強調，不分黨派，市府多年一貫的立場就是，彩虹村的土地及建物均屬於市府，建物上的彩繪所有權也屬於市府，而著作權部分究竟歸屬於誰，現由法院審理中，市府也不會介入，僅站在公共利益的立場來進行維護。彩虹村加固工程已經展開，預計明年1月底完工。
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