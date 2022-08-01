快訊

陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

台中彩虹村遭塗漆破壞市府提告 今封村展開加固工程

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中南屯彩虹村已經拉起封鎖線，今天起實施近半年的加固工程。圖／台中市政府提供
台中南屯彩虹村已經拉起封鎖線，今天起實施近半年的加固工程。圖／台中市政府提供

台中南屯彩虹村是知名觀光景點，前天彩虹村多面彩繪牆遭彩虹爺爺爺黃永阜的合夥人、彩虹文創負責人魏丕仁塗漆覆蓋，文化局立即報警，並提告毀損，台中地檢署訊後命魏丕仁限制住居。中市文化局今天起推動彩虹村加固工程，整修期間暫停開放，預計明年1月底完工。

彩虹村位於台中南屯春安地區，高齡的彩虹爺爺黃永阜居住在此，無師自通在牆面、地板彩繪而聞名，市府將彩繪房舍保存下來，成為知名景點。

彩虹村土角厝已經超過50年，中市府去年發現牆面龜裂，為了降低風險、避免裂痕擴大，編列420萬經費加固牆面、填補，並重新施作防水層及牆面粉刷。市府8月起實施建物加固修繕工程，要求彩虹文創7月底遷出，不料前天有多面彩繪牆遭彩虹文創塗漆覆蓋。市府提告毀損，台中地檢署訊後命魏丕仁限制住居，其餘13名員工請回。

彩虹村加固工程今天動工，工作人員在現場架設圍籬、拉起封鎖線，展開為期近半年的加固工程，整修期間暫停開放，預計明年1月底完工。

文化局表示，現在彩虹村的牆面彩繪相關著作權問題，黃永阜先生與彩虹文創公司已在法院訴訟中，市府會依照法院判決後進行相關研議工作，修復部分也會再找專業人士研議討論。

文化局強調，不分黨派，市府多年一貫的立場就是，彩虹村的土地及建物均屬於市府，建物上的彩繪所有權也屬於市府，而著作權部分究竟歸屬於誰，現由法院審理中，市府也不會介入，僅站在公共利益的立場來進行維護。彩虹村加固工程已經展開，預計明年1月底完工。

台中南屯彩虹村今天起實施加固工程，整修期間暫停開放，預計明年1月底完工。圖／台中市政府提供
台中南屯彩虹村今天起實施加固工程，整修期間暫停開放，預計明年1月底完工。圖／台中市政府提供
台中南屯彩虹村已經拉起封鎖線，今天起實施近半年的加固工程。圖／台中市政府提供
台中南屯彩虹村已經拉起封鎖線，今天起實施近半年的加固工程。圖／台中市政府提供

文化局 文創 彩虹眷村 台中市

延伸閱讀

彩虹眷村遭潑漆 中市府：擁有建物及畫作所有權

影／台中彩虹眷村部分牆面被破壞 蔡其昌：痛心疾首

中和積穗里後巷彩繪廟宇文化 剪紙意象呈現熱鬧氣氛

台中／國際知名觀光景點「彩虹眷村」遭漆毀　遊客嘆可惜

相關新聞

高雄「鼠窩厝」翻版？ 彰化市廢宅樹木竄長落葉滿地

彰化市興北里長盧亘男指稱，彰化市和平路196巷的一處廢宅，種有數棵高大雜樹，大量落葉掉落巷道，每天掃不勝掃，還有鄰長抱怨...

台中彩虹村遭塗漆破壞市府提告 今封村展開加固工程

台中南屯彩虹村是知名觀光景點，前天彩虹村多面彩繪牆遭彩虹爺爺爺黃永阜的合夥人、彩虹文創負責人魏丕仁塗漆覆蓋，文化局立即報...

2工業區土地使用費恐大幅調漲 中市府證實：評估精算中

台中市政府所管轄的太平、潭子及精科工業區，原繳給市府的土地使用費恐將調整，齊頭達每平方公尺每個月5元；市議員張耀中今於市...

台中綠空廊道汽車違停多 中市府：台鐵局蓋停車場中

民進黨籍台中市議員黃守達今於台中市議會專案報告中指出，建國南路三段、學府至五權路段鐵路高架橋下綠空廊道，汽車違停狀況嚴重...

在地職人／黃媽慶木雕出神入化 刻出花鳥蟲魚殘缺之美

彰化鹿港鎮木雕師黃媽慶入行超過半世紀，工法精巧、獲獎無數，今年5月獲彰化縣府登錄為傳統木雕保存者；他將作品視為公共財，20多年來專注於全國巡迴展覽，將木雕傳統技藝展示給世人。他說，一生只要做好一件事，人生就圓滿。

氣候變遷怪現象 彰化埔心鄉農會金蜜芒果缺貨四分之三就靠它

今年春季多雨，雨季結束後入夏高溫炎熱，各地紛傳農損災情，台灣金蜜芒果的重要產區彰化縣埔心鄉也嚴重歉收，奇特的是，往年較慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。