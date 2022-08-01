全國技能競賽 勞動部長今為青少年選手加油

勞動部長許銘春今天巡視全國技能競賽勞動力發展署中彰投分署台中訓練場賽區，為青少年組小將們加油打氣，並與YouTuber超認真少年為競賽導覽，吸引大批民眾關注青年技能發展。

今年的全國技能競賽昨起到8月7日分別在勞動署中彰投分署台中訓練場、勞動署台中分署勞動學苑、僑光科技大學、中華科技大學及台中世貿中心等5競賽場地舉辦，昨天由13歲到15歲的青少年組139名小將上場，針對「CAD機械設計製圖」等12職類競賽打頭陣。

許銘春說，為使青年的能力被社會肯定，展現技能訓練成果，1968年舉行第一屆全國技能競賽，提供專業舞台讓各職類好手同場競技。今天巡視過程，她為年輕選手的拚勁感動，選手就如同本屆競賽標語「一技輸贏」，充分表達出青年人勇敢、無所畏懼的拚勁。

勞動部中彰投分署長劉邦棟說，青少年組參賽年齡小，但技能不容小覷，聚集全國技職菁英，以漆作裝潢為例，參賽11人中，4名女選手不畏辛苦，個個全神貫注發揮創造力，成為場中「嬌」點。

劉邦棟指出，全國技能競賽成績明天揭曉，並於明天下午舉行頒獎典禮，由許銘春為12名金牌選手披上象徵勝利的金色彩帶，勞動部臉書也會全程進行直播，歡迎民眾觀看，為獲獎選手喝采。