快訊

陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候變遷怪現象 彰化埔心鄉農會金蜜芒果缺貨四分之三就靠它

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
氣候變遷讓彰化縣春季開花的金蜜芒果發生雨災，鄉農會限量出售1千盒，靠晚花芒果撐下去。記者簡慧珍／攝影
氣候變遷讓彰化縣春季開花的金蜜芒果發生雨災，鄉農會限量出售1千盒，靠晚花芒果撐下去。記者簡慧珍／攝影

今年春季多雨，雨季結束後入夏高溫炎熱，各地紛傳農損災情，台灣金蜜芒果的重要產區彰化縣埔心鄉也嚴重歉收，奇特的是，往年較慢開花的金蜜芒果通常生長不良，今年卻成長良好，整體採收期延後半個月，撐住金蜜芒果的供給量。

埔心鄉農會統計，全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，埔心鄉就占45公頃，去年梅雨遲到大地乾旱，損失近七成，今年春雨連綿損失逾七成，埔心鄉農會因此停辦今年度金蜜芒果評鑑。

埔心鄉農會總幹事張旗聞今天表示，金蜜芒果的開花期概分為早花、晚花，相對於3、4月開花的早花，5月開花的稱為晚花，早花是正常開花期，今年遇到3月低溫及春雨連綿，正常花期的金蜜芒果出現雨災，花苞被雨水打落或結果不良，表皮長出鏽斑賣相差，收成不到三成。

晚一個多月開花的金蜜芒果躲過低溫和多雨，結果率較好，缺點是次遞慢慢開花，無法一次大量採收，埔心鄉農會為農民行銷，接到自來全國各地的金蜜芒果訂單1千盒並停止接單，用早花的金蜜芒果寄出約250盒，還「欠」750盒，郷農會繼續向農民收購晚花的金蜜芒果，「應該可以順利全數出貨，不會欠單。」

張旗聞說，早花的金蜜芒果最遲8月中旬結束採收，晚花的延到8月底，往年經驗是晚花的金蜜芒果可能錯過春季和煦陽光、遇到夏季風災，今年入夏氣候異常穩定炎熱，有利金蜜芒果生長，晚花的金蜜芒果反而收成好。

無論早花或晚花的金蜜芒果屬於同一品種，張旗聞指出，差別在於早花的芒果在結束產季後，農民各憑經驗找時間修剪枝椏刺激萌芽，促進明年開花，晚花的因為較晚修剪枝椏，形成每年晚花循環。

芒果 農會 農民 彰化

延伸閱讀

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

芒果有毒、荔枝上火、西瓜性寒？專家教怎麼吃水果消暑才健康

搶冰品商機！番路農會推烏龍茶雪酪 中埔農會端蜂蜜牛奶

在地香料玩創意 南投仁愛農會推馬告冰淇淋

相關新聞

高雄「鼠窩厝」翻版？ 彰化市廢宅樹木竄長落葉滿地

彰化市興北里長盧亘男指稱，彰化市和平路196巷的一處廢宅，種有數棵高大雜樹，大量落葉掉落巷道，每天掃不勝掃，還有鄰長抱怨...

台中彩虹村遭塗漆破壞市府提告 今封村展開加固工程

台中南屯彩虹村是知名觀光景點，前天彩虹村多面彩繪牆遭彩虹爺爺爺黃永阜的合夥人、彩虹文創負責人魏丕仁塗漆覆蓋，文化局立即報...

2工業區土地使用費恐大幅調漲 中市府證實：評估精算中

台中市政府所管轄的太平、潭子及精科工業區，原繳給市府的土地使用費恐將調整，齊頭達每平方公尺每個月5元；市議員張耀中今於市...

台中綠空廊道汽車違停多 中市府：台鐵局蓋停車場中

民進黨籍台中市議員黃守達今於台中市議會專案報告中指出，建國南路三段、學府至五權路段鐵路高架橋下綠空廊道，汽車違停狀況嚴重...

在地職人／黃媽慶木雕出神入化 刻出花鳥蟲魚殘缺之美

彰化鹿港鎮木雕師黃媽慶入行超過半世紀，工法精巧、獲獎無數，今年5月獲彰化縣府登錄為傳統木雕保存者；他將作品視為公共財，20多年來專注於全國巡迴展覽，將木雕傳統技藝展示給世人。他說，一生只要做好一件事，人生就圓滿。

氣候變遷怪現象 彰化埔心鄉農會金蜜芒果缺貨四分之三就靠它

今年春季多雨，雨季結束後入夏高溫炎熱，各地紛傳農損災情，台灣金蜜芒果的重要產區彰化縣埔心鄉也嚴重歉收，奇特的是，往年較慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。