氣候變遷怪現象 彰化埔心鄉農會金蜜芒果缺貨四分之三就靠它

今年春季多雨，雨季結束後入夏高溫炎熱，各地紛傳農損災情，台灣金蜜芒果的重要產區彰化縣埔心鄉也嚴重歉收，奇特的是，往年較慢開花的金蜜芒果通常生長不良，今年卻成長良好，整體採收期延後半個月，撐住金蜜芒果的供給量。

埔心鄉農會統計，全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，埔心鄉就占45公頃，去年梅雨遲到大地乾旱，損失近七成，今年春雨連綿損失逾七成，埔心鄉農會因此停辦今年度金蜜芒果評鑑。

埔心鄉農會總幹事張旗聞今天表示，金蜜芒果的開花期概分為早花、晚花，相對於3、4月開花的早花，5月開花的稱為晚花，早花是正常開花期，今年遇到3月低溫及春雨連綿，正常花期的金蜜芒果出現雨災，花苞被雨水打落或結果不良，表皮長出鏽斑賣相差，收成不到三成。

晚一個多月開花的金蜜芒果躲過低溫和多雨，結果率較好，缺點是次遞慢慢開花，無法一次大量採收，埔心鄉農會為農民行銷，接到自來全國各地的金蜜芒果訂單1千盒並停止接單，用早花的金蜜芒果寄出約250盒，還「欠」750盒，郷農會繼續向農民收購晚花的金蜜芒果，「應該可以順利全數出貨，不會欠單。」

張旗聞說，早花的金蜜芒果最遲8月中旬結束採收，晚花的延到8月底，往年經驗是晚花的金蜜芒果可能錯過春季和煦陽光、遇到夏季風災，今年入夏氣候異常穩定炎熱，有利金蜜芒果生長，晚花的金蜜芒果反而收成好。

無論早花或晚花的金蜜芒果屬於同一品種，張旗聞指出，差別在於早花的芒果在結束產季後，農民各憑經驗找時間修剪枝椏刺激萌芽，促進明年開花，晚花的因為較晚修剪枝椏，形成每年晚花循環。