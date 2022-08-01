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彰化長青幸福卡新增8條路線 65歲以上長者都可申請
彰化縣長青幸福卡攜手統聯、國光客運，新增8條路線 ，今天首航啟動，縣長王惠美前往視察時，呼籲還未申請長青幸福卡的長輩趕緊到各公所申請，並鼓勵長輩走出戶外，舒緩身心。
王惠美表示，縣政府從2009年起啟用長青幸福卡，每個月有儲值1000元，長者可以使用長青幸福卡搭公車走出戶外互相交流。但過去，長青幸福卡只限於彰客、員客、南投客運以及中鹿客運，最遠到溪頭的6條路線。很多人反映後，縣府社會處整合，特別感謝統聯客運及國光客運配合這項政策的推動，讓65歲以上的長者、身障朋友以及55歲以上的原住民朋友可以申辦。
王惠美說，新增8條路線，包括統聯客運有「1615彰化-臺北」、「1616員林-臺北」、「1621臺中-高雄」、「1630西港-臺北」、「1652鹿港-臺北」；國光客運有「1828彰化-臺北」、「1829員林-臺北」、「1830北斗-臺北」，不論是去台北或是高雄，通通都可以長青幸福卡，南北來回一趟最多是420元，讓長輩1個月至少可以有2次的長途外出。
王惠美提醒還没有辦理長青幸福卡的65歲以上長輩，可以準備2張個人照及身分證、印章到鄉鎮市公所辦理，長青幸福卡每個月有1000元的社福點數，下個月會再儲值1000元社福點數，當月沒有消費，就會重新將點數歸零，希望大家多加利用。
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