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南投茭白筍爆「蟲蟲危機」 捲葉節蟎肆虐恐減產
南投埔里盛產茭白筍，夏天正是產期，但因近期氣候高溫乾燥，台中農改場發現容易寄生於茭白筍葉片的「捲葉節蟎」數量爆增，密度即將達到需防治的臨界值，為此發出警訊，呼籲筍農加強防治，否則「蟲蟲危機」恐導致茭白筍產量減損。
全國茭白筍種植面積逾2000公頃，其中南投埔里是國內最重要產地，當地栽種約1700公頃，占全台栽種面積逾8成，每年產量達4萬公噸，產量和面積都居全台之冠，目前進入8月盛產季，未料卻遭遇「蟲蟲危機」，農業部門發出警訊。
台中區農業改良場指出，南投縣茭白筍正值營養生長期至採收初期，但適逢氣候高溫乾燥，經當地儲備植物醫師監測顯示，捲葉節蟎密度即將達到需要防治的臨界值，恐影響葉片正常光合作用，導致茭白筍產量減損，農民務必加強防治工作。
而茭白筍捲葉節蟎體型非常細小，僅約0.02公分，在高溫少雨的氣候條件，繁殖速度快，族群數量因此急遽增長，偏好聚集於茭白筍葉表凹槽處刺吸汁液，破壞葉部組織，所以若發現葉片外觀可見到葉片由外向內捲曲，農民就要特別注意。
至於該如何防治茭白筍捲葉節蟎，台中農改場則表示，當捲葉節蟎密度達到每個葉片超過50隻的臨界值，茭白筍新葉由外向內捲曲時開始施藥，若密度數量未下降，必要時隔7天再施藥1次，連續2次。
此外，茭白筍農可使用80%可濕性硫黃粉劑稀釋400倍、50%撲滅松乳劑稀釋1000 倍或2%阿巴汀乳劑稀釋2000 倍等藥劑進行茭白筍捲葉節蟎防治工作，若有相關問題，也可電洽04-8523101轉分機330生資研究室廖副研究員。
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