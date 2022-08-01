台中第三市場百年慶祝活動 市議員籲市府改善市場硬體

台中第三市場將於年底舉辦百年慶，中市府規劃擴大舉辦活動慶祝；市議員羅廷瑋指出，除了活動費用外，更應該在活動前規劃市場硬體升級，讓百年慶留下更多效益；市議員鄭功進表示，百年慶祝活動內容跟第三市場是否有直接關係？應找市場內的六十年老店找來開會，研擬做出第三市場特色。

國民黨籍市議員羅廷瑋說，台中市有42處公有市場，除了建國市場是新建之外，其餘絕大多數都超過使用年限；年底台中市就要辦第三市場百年慶，不只編列活動費用，更應該在活動前規劃相關第三市場硬體升級，讓攤商可以因為百年慶留下更多實質效益。

中市經發局長張峯源說，2019年就已詳細評估完成42處公有市場、131棟建物的耐震評估，都有爭取中央預算加上地方配合款，前年開始以一年補強5處公有市場的速度，希望早日完成全數公有市場體檢。

市議員李中指出，經發局既然要在舉行第三市場百週年慶活動前要做基礎設施的更新，就應該連同遮陽(雨)棚一併考量。由於此事務還涉及建設局、交通局、都發局，請市府要召開跨局處的小組會議，充分就法令與可行方案積極討論，以提升傳統市場的設施質感，達到活絡傳統市場的政策目的。

民進黨籍市議員邱素貞表示，為迎接台中市第三市場百年慶，市府經發局計畫辦理2場行銷活動、探索名攤遊程6場次，以及市場促銷活動6天。但經發局長年補助各大商圈、市場推廣行銷輔導計畫，卻都淪為封街、演唱、摸彩等煙火式的行銷活動，只是炒熱氣氛，對於增加購物人潮，無法持續，要求經發局進行預算檢討。

市議員鄭功進指出，市府號稱斥資上千萬預算的百年慶專案計畫，迄今多數攤商卻始終只聞樓梯響，未見具體的軟、硬體建設說明會；百年慶祝活動內容跟第三市場是否有直接關係？應找市場內的六十年老店找來開會，研擬做出第三市場特色。

鄭功進表示，一座傳統市場能夠有一百年以上的歷史非常不容易，面對下一個時代的來臨，如何重視百年市場的老店行銷，更是當務之急，相信只有被看到，古法技藝的傳承，才更有機會被保存。