彰化PM2.5減量全國第一 露天燃燒稻草通報減少9成

彰化縣環保局指出，根據行政院環保署數據，彰化縣今年1~6月PM2.5平均值15.6微克，較3年前同期下降9.7微克，減量全國排名第一，空氣品質指標(AQI)不良日數也比3年前同期，減少約8成，其中一大部分歸功於減少露天燃燒稻草。

環保局表示，彰化縣為傳統農業大縣，稻田面積約為4.8萬公頃，居於全國之首，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒(PM2.5)至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康、甚至影響行車安全。

環保局因此對於縣內歷年露天燃燒稻草的重點區域，積極與農會配合辦理宣導說明會，並比對衛星空拍圖針對有露燃痕跡農田，主動拜訪輔導地主，收割期透過無人機或制高點監控設施即時連線監控稽、巡查。

另外，透過跨局處合作，積極輔導農民減少露天燃燒稻草，並指導農民透過再利用方式處理稻草，如就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草，提高農民使用意願，並由警察單位會同協助勸阻農民露燃舉動，不僅維護空氣品質，也減少民眾因稻草露燃遭受困擾。