快訊

王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化PM2.5減量全國第一 露天燃燒稻草通報減少9成

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局採取空拍機、制高點監控設施即時連線等科技執法，加強稽查取締露天燃燒稻草行為。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局採取空拍機、制高點監控設施即時連線等科技執法，加強稽查取締露天燃燒稻草行為。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環保局指出，根據行政院環保署數據，彰化縣今年1~6月PM2.5平均值15.6微克，較3年前同期下降9.7微克，減量全國排名第一，空氣品質指標(AQI)不良日數也比3年前同期，減少約8成，其中一大部分歸功於減少露天燃燒稻草。

環保局表示，彰化縣為傳統農業大縣，稻田面積約為4.8萬公頃，居於全國之首，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒(PM2.5)至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康、甚至影響行車安全。

環保局因此對於縣內歷年露天燃燒稻草的重點區域，積極與農會配合辦理宣導說明會，並比對衛星空拍圖針對有露燃痕跡農田，主動拜訪輔導地主，收割期透過無人機或制高點監控設施即時連線監控稽、巡查。

另外，透過跨局處合作，積極輔導農民減少露天燃燒稻草，並指導農民透過再利用方式處理稻草，如就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草，提高農民使用意願，並由警察單位會同協助勸阻農民露燃舉動，不僅維護空氣品質，也減少民眾因稻草露燃遭受困擾。

目前正值一、二期稻作間隔期間，是露天燃燒案發生高峰期，環保局表示，今年彰化縣一期稻作收割期後，環保署火點偵測高機率農廢露天燃燒案件通報數5件，較2020年同期60件減少91.6%，稻草露天燃燒案件報案數46件，較2020年同期139件減少66.9%，已展現成果。

彰化縣環保局採取空拍機、制高點監控設施即時連線等科技執法，加強稽查取締露天燃燒稻草行為。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局採取空拍機、制高點監控設施即時連線等科技執法，加強稽查取締露天燃燒稻草行為。圖／彰化縣環保局提供

農民 空氣品質 彰化 PM2.5

延伸閱讀

台中上半年PM2.5濃度13.4微克 首度低於國家標準

PM2.5首次低於國家標準 中市府持續守護藍天白雲

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

台中市環保局遠端影像監控設備立功 助尋獲走失阿嬤

相關新聞

彰化長青幸福卡新增8條路線 65歲以上長者都可申請

彰化縣長青幸福卡攜手統聯、國光客運，新增8條路線 ，今天首航啟動，縣長王惠美前往視察時，呼籲還未申請長青幸福卡的長輩趕緊...

南投茭白筍爆「蟲蟲危機」 捲葉節蟎肆虐恐減產

南投埔里盛產茭白筍，夏天正是產期，但因近期氣候高溫乾燥，台中農改場發現容易寄生於茭白筍葉片的「捲葉節蟎」數量爆增，密度即...

台中第三市場百年慶祝活動 市議員籲市府改善市場硬體

台中第三市場將於年底舉辦百年慶，中市府規劃擴大舉辦活動慶祝；市議員羅廷瑋指出，除了活動費用外，更應該在活動前規劃市場硬體...

彰化PM2.5減量全國第一 露天燃燒稻草通報減少9成

彰化縣環保局指出，根據行政院環保署數據，彰化縣今年1~6月PM2.5平均值15.6微克，較3年前同期下降9.7微克，減量...

外埔六分活動中心滲水及廁所老舊 民代爭取近百萬改善

台中市外埔區六分社區活動中心為六分里重要集會場所，一、二樓供社團使用，三樓供永信社會福利基金會做日照，部分天花板、牆壁滲...

台中國中小營養午餐是否全面免費？ 中市府：再討論評估

台中市議會定期大會專案報告，市議員們針對台中國中小營養午餐全面免費看法不同，教育局長楊振昇表示，若要全面免費，須達30億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。