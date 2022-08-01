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外埔六分活動中心滲水及廁所老舊 民代爭取近百萬改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員李榮鴻和議員參選人李文傑爭取近百萬元，要改善外埔區六分活動中心滲水及廁所老舊問題，今天現場說明。圖／中市議員李榮鴻提供
台中市議員李榮鴻和議員參選人李文傑爭取近百萬元，要改善外埔區六分活動中心滲水及廁所老舊問題，今天現場說明。圖／中市議員李榮鴻提供

台中市外埔區六分社區活動中心為六分里重要集會場所，一、二樓供社團使用，三樓供永信社會福利基金會做日照，部分天花板、牆壁滲水嚴重，廁所因位置及管線問題，常有阻塞，台中市議員李榮鴻和服務處特助李文傑爭取追蹤下，中市府核定99萬元施作改善工程，今天在現場說明進度。

市議員李榮鴻服務處特助李文傑表示，活動中心一直是地方重要的集會場所，是凝聚社區向心力及動力的場所，若能有更好的硬體設施對社區、對里都能有正向的回饋，希望市府能多重視並編列經費。

外埔區六分里長洪黃碧霞說，民眾到活動中心時常抱怨廁所老舊，逢雨季場館內更是多處積水，使用上不便，感謝盧秀燕市長及李榮鴻議員的關心，希望場館能更盡速完成改善。

外埔區公所課長王柏森表示，原提報計畫為150萬元，但因核定經費不足，以現有經費做最佳方案改善，工程木平台拆除、天花板、牆面滲水防水漆、廁所新建、原有廁所座牆面及基礎清理，目前工程已委外設計中，預計8月中旬完成，依以往流程進行，預計今年11月中下旬可改善完工。

台中市議員李榮鴻和議員參選人李文傑爭取近百萬元，要改善外埔區六分活動中心滲水及廁所老舊問題，今天現場說明。圖／中市議員李榮鴻提供
台中市議員李榮鴻和議員參選人李文傑爭取近百萬元，要改善外埔區六分活動中心滲水及廁所老舊問題，今天現場說明。圖／中市議員李榮鴻提供

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