台中國中小營養午餐是否全面免費？ 中市府：再討論評估

台中市議會定期大會專案報告，市議員們針對台中國中小營養午餐全面免費看法不同，教育局長楊振昇表示，若要全面免費，須達30億元預算；市議員陳淑華指出，4年全面補助僅需增約85億元，佔不到市府增加的1500億元預算6%；市議員陳成添表示，中市營養補助已是6都最高，教育資源要平均分配。

台中市議會今開議，營養午餐是否免費，成了各家議員們的議題攻防戰場；教育局長楊振昇表示，若全面實施國中小學生免費營養午餐，依各校午餐收費標準估算，台中市所需經費約近21.5億元，另加計現有各項午餐補助政策，如營養午餐5元加碼、午餐水果補助等，預估整體所需預算逾30億元，市府會再討論與評估。

民進黨籍市議員陳淑華指出，如果全面補助營養午餐，扣除原本的水果費用、每餐5元補助外，四年約需再增加85億元，不到這四年台中市預算增加1500億元規模的6%，難道不能做？

國民黨籍市議員楊正中說，台中市非法定福利支出，一年支出將近100初億元，若營養午餐免費，則需可能增加至130億，這樣增加負債，大家要去評估；請中市府行文到中央補助，爭取經費「營養午餐中央出」，也可以提升營養午餐品質，不然對中市府是筆相當大的負債。