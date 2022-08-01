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全國技能競賽 許銘春宣布2025亞洲技能競賽主辦權

中央社／ 台中1日電
全國技能競賽將登場 975名選手競技 第52屆全國技能競賽將於31日登場，勞動部28日指出，將有青少年組12個職類139名選手、青年組56個職類836名選手，共975名技能好手將齊聚勞動力發展署中彰投分署等5個競賽場地較勁。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月28日 中央社
全國技能競賽將登場 975名選手競技 第52屆全國技能競賽將於31日登場，勞動部28日指出，將有青少年組12個職類139名選手、青年組56個職類836名選手，共975名技能好手將齊聚勞動力發展署中彰投分署等5個競賽場地較勁。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月28日 中央社

第52屆全國技能競賽在台中市進行，勞動部長許銘春今天巡視競賽場地宣布取得2025亞洲技能競賽主辦權。這是繼1993年於台北舉辦第32屆競賽後，相隔30年再次取得主辦權。

第52屆全國技能競賽7月31日到8月7日在勞動力發展署中彰投分署台中訓練場、勞動學苑，以及僑光科技大學、中華科技大學、台中世貿中心等地展開競賽。其中，7月31日起由13到15歲的青少年組先登場競技，許銘春今天特別到台中訓練場為小將加油打氣。

許銘春也分享好消息說，國際技能組織亞洲分會已正式宣布台灣取得2025年亞洲技能競賽主辦權。這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際技能賽事主辦權，也證明台灣長期人才技能培訓成果受到國際肯定。

許銘春表示，2025年亞洲技能競賽預計亞洲會員國有25個國家，加上來交流國家的預估有30國來台參與賽事，透過國際舞台上跟亞洲各國好手較勁，彼此增長技能及專業知識，對技能提升及台灣國際能見度提升有相當幫助。

許銘春在巡視過程中接受媒體聯訪表示，在全國技能競賽中的優勝選手，除了可獲得獎助學金及升學優待，最重要的是代表國家參加亞洲競賽為國爭光，讓世界看到台灣，所以今天來為青少年組小將加油，希望更多民眾都來關心技能賽事。

在這次技能競賽中，以「漆作裝潢」職類為例，11名選手中有4名女選手，許銘春認為，女性具細膩、認真特質及對色彩敏感度，很適合在漆作類發揮，學習職類不分男女，性別平等，大家都能參與各項技能，培養自一技之長。

國際技能競賽

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