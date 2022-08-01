45個顱顏家庭生命故事 台中火車站展出「最初的感動」

羅慧夫顱顏基金會與台中市政府今天攜手在台中火車站二樓大平台啟動「最初的感動」2.0互動展覽，現場展出45個生下唇腭裂寶寶的顱顏家庭勇爸勇媽迎接新生兒的生命故事，展期到8月22日。

主角之一的1歲5個月「阿炮」今天在父母的陪伴下到場。「阿炮」媽媽說，當產檢得知兒子是唇腭裂寶寶，一度擔心他們面對照顧、手術等治療，甚至異樣眼光等，還好她和丈夫上網做功課，向羅慧夫顱顏基金會求助，勇敢生下「阿炮」，並陪伴他完成修補手術，餵食需用特殊奶瓶，她相信現在醫療進步，唇腭裂寶寶一樣可以擁有全部被愛的權利。

羅慧夫顱顏基金會說，基金會去年首次向顱顏家庭蒐集孕育生命的感動照片，在台北捷運、台中捷運展出「最初的感動」照片展，今年升級為「沈浸式互動」裝置展覽，今邀知名藝人夫妻阿弟蕭景鴻、Mei邱馨葦站台，呼籲社會大眾珍惜生命的可貴。活動資訊：https://lovefirsttime.imweb.me/

台中市副市長陳子敬說，市長盧秀燕是媽媽市長，施政理念即是守護孩子的笑容，羅慧夫顱顏基金會繼去年11月台中捷運綠線市府站「最初的感動」照片展後，今登場的2.0互動展覽以生命初始的「卵」造型互動裝置，傳達生命初始的感動，透過顱顏家庭的經歷分享令人動容，市府會持續大力支持與鼓勵，讓顱顏家庭更有信心向前邁進。

4歲的微笑天使「宓宓」為早產兒且罹患罕見疾病，到2歲才完成腭裂修補手術，今天和媽媽到台中火車站展覽現場，宓宓媽說，她想用愛陪伴女兒度過每一天，期盼民眾到現場看展覽，給予先天顱顏缺陷兒的家庭繼續走下去的勇氣，為顱顏孩子建立充滿接納與包容的環境。