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中橫靈甫橋路段落石坍方阻交通 今早搶修恢復單線通行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台8線靈甫橋路段上邊坡昨天大規模落石坍方阻斷交通，公路總局全力搶修，今天早上9點恢復單線通行。圖／公路總局提供
台8線靈甫橋路段上邊坡昨天大規模落石坍方阻斷交通，公路總局全力搶修，今天早上9點恢復單線通行。圖／公路總局提供

中橫公路77公里靈甫橋路段上邊坡昨天出現大規模落石坍方阻斷交通，公路總局全力搶修，今天早上9點恢復單線通行，配合清除剩餘坍方土石，現場採每整點放行10分鐘，搶修期間交通不便。

昨下午2點多，中橫公路發生大規模崩塌，邊坡土石和樹木翻滾而下，畫面驚險，當時幸無人車經過，公路總局谷關段公路保全到場佈設交維，和平警分局員警配合全力支援封阻指揮。

公路總局谷關工務段調度機械進駐，但現場落石持續不斷，施工人員不敢冒險搶進，昨晚派駐保全管制，並積極調度多部重型機具、分析天氣預報資訊，今天凌晨全力搶修，今天早上9點許恢復單線通車，並持續整點放行交管清理崩塌土石，公路總局請用路人配合指揮通行。

谷關工務段表示，為保障用路人行車安全，也請用路人，颱風期間山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

台8線靈甫橋路段上邊坡昨天大規模落石坍方阻斷交通，公路總局全力搶修，今天早上9點恢復單線通行。圖／公路總局提供
台8線靈甫橋路段上邊坡昨天大規模落石坍方阻斷交通，公路總局全力搶修，今天早上9點恢復單線通行。圖／公路總局提供

中橫公路 落石

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