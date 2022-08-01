除虎希望破滅！日月潭「魚虎球」現蹤 縣府證實

外來種「魚虎」肆虐日月潭，每年7月前後，幼魚集結成群獵食，一團團「魚球」浮在潭面上，但今年直至7月中下旬仍未見，有漁民開心認為除虎成功，不過7月底疑有民眾發現捕撈，對此，南投縣府證實，真的是魚虎，又亮「紅色警訊」！

縣府農業處指出，外來種「魚虎」學名小盾鱧，疑遭人放生才入侵潭區，最大可達1.3米長、24公斤重，成魚會攻擊其他魚類，幼魚則會在成體護幼下，集結成「魚球」成群出動獵食，而因幼魚孵化後體色通紅，漁民稱之為「紅色警訊」。

為防止魚虎繁衍擴散加劇，近年為此與清大團隊、漁民合作加強捕捉防治，而往年通常在5月稍能發現魚球蹤跡， 6、7月大爆發，一團團的「紅色魚虎球」在潭區出沒，畫面驚人，不過今年直至7月中下旬，反常未見魚虎球。

今年7月初，縣府人員及漁民巡潭都沒看到「魚球」，有漁民開心認為，應是積極電撈幼魚、釣捕成魚及抱卵母魚「除虎成功」；縣府雖沒那麼樂觀，但確實直至7月27日前都未在日月潭發現魚虎幼魚蹤跡，未料隔天「除虎希望破滅」！

釣魚達人、公益網紅「黃小四」28日至日月潭夜釣，搭船繞潭一圈時，竟在人煙較少的潭區涵洞發現水面躁動，定睛一看是「魚球」，而魚虎幼魚被光照到後四散躲藏，他立刻捕撈攝影，而其當夜漁獲狀況也不錯，其中不乏碩大的抱卵母魚。

農業處為此將黃小四拍攝的影音照片，交由清大研究團隊認定，今證實「的確是魚虎幼苗」，該處林務保育科表示，目前潭區已見魚球現蹤，預估將持續增加，後續會與漁民共同注意、加強監測，只要到一定數量時，就會展開電撈行動。