盧秀燕腿傷術後需要引流 三度請假至8月4日

台中市長盧秀燕因腿傷復發先前已請假2天，上週因手術再向台中市議會請假2天，但因她的傷口目前需要引流，台中市新聞局長鄭照新今天表示，盧秀燕再向議會請假至8月4日。

盧秀燕因為腳傷復發，日前已先請假2天休養，7月27日下午進行手術將腿部髖關節的血塊清出，她也透過臉書向市民報平安，因正值台中市議會定期會期間，她也向議會請假2天。

鄭照新今天在台中市議會定期會前接受媒體訪問表示，盧秀燕手術後恢復順利，不過因為她的傷口目前仍然需要引流，需要時間把瘀血慢慢排出，所以從8月1日到8月4日再向議會請假，未來的復健將依照醫師專業判斷。

台中市政府指出，盧秀燕今年5月跑行程時，不慎跌倒，起初不以為意，7月發現右小腿腫起來，就醫後發現舊傷復發，先請了2天假休養，但傷勢並未好轉，7月27日，盧秀燕再度告假，當晚手術清除腿部血塊，目前仍住院中。

台中市議會正值定期會期間，此次定期會為盧秀燕這一個任期最後一次的施政報告，經過議會與各黨團協商後，台中市議會將原定7月29日的市府施政報告延後至9月12日。