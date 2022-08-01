影／台中彩虹眷村部分牆面被破壞 蔡其昌：痛心疾首

台中知名景點彩虹村部分牆面遭人刻意破壞，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，台中市府對新的文化資產無法持續開發，這幾年對舊場館活化再利用，看不出願景和想法，他說彩虹眷村被破壞，彩虹爺爺難過，大家也跟著傷心，對文化界和市民朋友都是痛心疾首的事。

蔡其昌今天在神岡受訪表示，台中市文化景觀資產，市政府責無旁貸必需作最好的維護管理，這次破壞行為，要依規定依法處置，但市府對文化資產和景觀管理也要多多用心，新的資產無法持續開發，這幾年對舊場館活化再利用，看不出願景和想法，至少對既存的要有維持的能力。

他說看到彩虹眷村被破壞，彩虹爺爺難過，大家也跟著傷心，此地是包括外國人旅客也喜歡參觀的地方，是台中文化景觀重要景點，他呼籲台中市長盧秀燕，對文化資產的保存和管理，要多用點心，長期不用心，放任被破壞，對文化界和市民朋友都是痛心疾首的事，蔡其昌最後補一句「開創性工作就算了，不用講了，我想她也沒有什麼想法」。

南屯彩虹眷村由彩虹爺爺黃永阜以鮮豔色彩，繪畫在原有眷村牆面上，富有特色，成為國際知名觀光景點，因彩虹村房舍老舊，中市文化局8月起將推動加固修繕工程；未料，彩虹村多面彩繪牆前天遭人塗漆覆蓋，警方帶回涉案彩虹文創的魏姓父子與員工等14人。彩虹爺爺表示「我很難過，很傷心，一輩子的創作，都被他毀了」，市府提告毀損，檢方訊後命負責人魏丕仁限制住居，其餘13名涉案人請回。

台中市府表示，台中知名景點彩虹村部分牆面遭人刻意破壞，台中市文化局已第一時間報警處理，警方昨天已將疑似涉案者14人移送地檢署，文化局強調，彩虹村不容破壞，已對相關涉案者提告，未來交由司法公正裁決。