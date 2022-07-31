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盧秀燕腳傷引流治療中 繼續向中市府、議會告假
台中市長盧秀燕日前因跌倒，導致右腳踝嚴重腫脹，27日動了逾3小時手術，將腿部髖關節的血塊清出，但也向中市府、議會告假；台中市政府今天表示，盧市長腿部清創手術成功，目前正在醫院進行引流治療，何時能拔除引流管，仍待醫師評估每日復原狀況，於是下周仍向議會、市府請假。
台中市議會第3屆第8次定期會第1次會議日前開議，但市府公開行程中，只見副市長黃國榮將出席備詢，台中市長盧秀燕因腳傷開刀，因醫生囑咐須確認術後狀況，留院觀察，因此向議會請假。
台中市議會因而決定，將施政報告延後，待盧秀燕恢復再進行，因而調整至9月12日；台中市政府今晚表示，盧市長腿部清創手術成功，目前正住院進行引流治療。待引流拔管後，情況穩定即可出院。引流管何時可以拔除，仍需要醫生依據每日復原情況評估，因此下週仍向議會及市府請假。
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