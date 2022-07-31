中市停管員不懼烈日值勤 持續守護市民停車權益

氣候變遷，戶外溫度逐漸升高，不少民眾待在冷氣房躲避酷暑，但停車管理員仍持續堅守崗位，共有165名停管員，負起台中14萬2242個停車格開單責任；而部分民眾會將物品占用各停車格，則由其中停管員督導負責，讓民眾停車便利。

台中市自2019年至去年，投入約98億元，其中中央前瞻計畫補助約15億元、中市府挹注83億元，於路邊、路外共增加1萬218格停車位及1萬6399個機車停車格；目前台中市路邊汽車格5萬185格、路外9萬2057格，總計14萬2242格。

停管員督導漳滿，獲得停管處111年績優員工，主要工作負責排除停車格遭占用。漳滿說，勸導民眾違規佔用停車格的案例五花八門，有人用腳踏車佔位、也有人堆置了花盆、椅子等雜物，遇到民眾反映，則須立即站到第一線處理，笑稱自己「十八般武藝」都要會，勸導違規民眾將停車格交還停車使用。

執勤開單維持道路停車秩序，也提高停車位周轉率效益，風吹日曬雨淋已成停管員的日常。另一名今年獲選停管處績優員工的鐘英菊，從民國76年就在台中市擔任停管員，後來轉任內勤負責停管相關業務，長達35年時間；她強調，一個人工作是否出色，取決態度，努力獲得肯定，自己也很有成就感。

中市交通局長葉昭甫表示，停車格提供駕駛安心停放空間，不怕違規被開罰單。停管員來回巡視汽機車停放的計費時間，不管新舊或任何車種，一律按照規定開單，交通局也提供停管員參訪機會，藉由參訪取經，精進停管員的品質與服務水準。