台中公共單車建置8年 「雙最高」、「四極點」皆出爐

台中自2014年起建設公共自行車租賃系統，至今已在台中設置達1144站，其中更有2項「最高」出爐。中市府於和平谷關地區，設立台中「最高點」的uBike站；另也統計出台中「周轉率最高」的uBike站，6月總租借人次達6164人次，是全台中市之冠，而台中uBike站四極點也出爐。

台中市政府於2014年起建設公共自行車租賃系統，市長盧秀燕就任後，推動「iBike倍增計畫」，廣設uBike 2.0站點，今年已提前完成增設千站的目標，近來還導入uBike 2.0E電輔車，為六都第一個導入電輔車的城市。

中市交通局長葉昭甫表示，公共自行車成為城市環保交通工具，目前台中建置uBike 2.0最高的站點位在谷關立體停車場，到梨山、谷關遊玩的民眾，能騎乘uBike欣賞沿途美景，再享受泡湯，既健康運動又達休閒效果。

交通局也指出，台中市公共自行車租賃系統自2014年試營運起，截至今年6月，8年來的總騎乘人次高達5600萬人次；截至今年6月為止，租賃周轉率最高站在「逢甲福星路口」，因鄰近知名逢甲商圈與逢甲大學，民眾租賃踴躍，6月總租借人次達6164人次。

中市府表示，「iBike倍增計畫」自2018年底啟動，2021年10月uBike 2.0計建置800站營運，至今年7月底已突破到1144站；5月受疫情影響，騎乘人次趨緩，自6月疫情趨緩後，加上暑假旅遊民眾增加，導致uBike 2.0騎乘人數飆增。

台中市公共自行車中，租借一般車輛前30分鐘免費， uBike 2.0E電輔車前30分鐘也只要10元，交通局設置公共自行車租賃站點，評估以軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等為熱門站位，而「台中uBike四極點」，分別位於最東邊「谷關立體停車場」，也是目前全市最高站，最南點「溪尾國小」，最西點「麗水籃球場」及最北點「松柏漁港」。