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彰濱慶安「水樂園」真熱門 1個月湧進3萬多遊客

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，一個月來，已吸引3萬多名遊客，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，一個月來，已吸引3萬多名遊客，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，一個月來，已吸引3萬多名遊客，成了彰化新興熱門景點，縣府並計畫投入1億4000萬元，規畫遊憩公園、自行水道及塭仔漁港景觀跨橋，將慶安水道打造成為中部濱海新興休閒遊憩園區，帶動地方發展。

彰化西北角生態資源豐富，包括大肚溪口野生動物保護區及有招潮蟹故鄉的伸港鄉海域等，卻因缺乏遊憩空間與設施，無法吸引大量遊客，直到「白色海豚屋」之稱的彰化縣自然生態教育中心啟用後，才逐漸出現契機。

彰濱線西區「慶安水道」，全長4.2公里，寬約50公尺，最初是為了防止海水倒灌而設置的封閉式水道，是相對安全的水域，由於電影「粽邪」拍攝場景而聲名大噪。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦說，彰化縣甚少有水上運動場所，「慶安水樂區」在暑假期間開放獨木舟、SUP立式划槳等體驗，並結合白色海豚屋重新開放後，吸引許多親子及愛好水上運動的民眾，估計7月就帶進3萬多名遊客，反應十分熱烈。

縣府因此計畫再推出「彰化縣西濱慶安水道遊憩綠帶建置計畫」，王瑩琦說，其中慶安水道遊憩公園規畫有活動廣場、親子共融遊戲場、自行車運動場地、狗狗公園及停車場，預算為4500萬元；在慶安水道旁設置自行車專用道串連北端的白海豚屋到塭仔漁港，所需經費為2300萬元；在塭仔漁漁港設置景觀跨橋，延伸塭仔漁港的休憩空間，提升觀光價值，經費約7200萬元，相關經費除自籌外，也將向中央爭取。

縣府城觀處日前為這項計畫舉辦說明會，獲地方的支持。不過，縣議員賴清美說，冬天東北季風侵襲時，恐怕無法從事水上運動，甚至一般遊客也會大量減少，縣府應做好因應，以免當地旅遊陷入「冬眠期」。王瑩琦表示，會在「白色海豚屋」充實一些靜態展覽，帶給遊客不同的旅遊內容。

彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，一個月來，已吸引3萬多名遊客，成了彰化新興熱門景點，圖為開幕時的鋼鐵人表演。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，一個月來，已吸引3萬多名遊客，成了彰化新興熱門景點，圖為開幕時的鋼鐵人表演。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，一個月來，已吸引3萬多名遊客，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府暑期開放的彰濱慶安水道「水樂園」，一個月來，已吸引3萬多名遊客，成了彰化新興熱門景點。圖／彰化縣政府提供

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