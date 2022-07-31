彰化縣預算今年一毛不刪 王惠美：不分藍綠支持 破記錄

彰化縣政府家庭福利服務中心今天在二林鎮長青公園舉辦親子泡泡龍舟嘉年華活動，彰化縣長王惠美致詞說，破幾十年記錄今年縣府預算一毛都沒刪，不分藍綠支持，且她上任後縣府的歲入歲出都有剩餘也是破記錄，因為做了整合，讓錢確實用在刀口上。

王惠美說，縣府把財務紀律做好，做了整合性規劃，即使歲入歲出都有剩餘，但建設也沒少做，例如縣府補助800萬元給二林公所整理長青公園公園環境，而二林地區的長照衛福大樓即將要完工，除了一樓規劃衛生所，還有不老健身房、日照、長照、0到2歲的育嬰中心還有親子館都集結在這棟大樓內。

王惠美說，今天這場活動原本是在端午節前夕舉辦，後來因為疫情爆發，所以延到今天，疫情打亂大家的生活，最近專家也說BA.4或BA.5可能又會有一波流行，提醒6個月到5歲孩子的疫苗已在醫療院所，父母可以帶孩子去接種疫苗，65歲以上長輩打疫苗可領500元禮券則到今天為止。也提醒今年8月份開始，每生一胎，第一胎補助5000元，第二胎補助6000元，第三胎補助7000元，鼓勵大家多生孩子。

二林鎮長蔡詩傑說，很高興長青公園活化非常快速，長青公園之前的使用率很低且居民很少前往，因為公園必須要有通透明亮的環境，且要有休閒可坐的地方，才會有人前往，二年前公所向縣府申請長青公園改造計畫，才能有目前公園的樣態，讓大家有更好的休閒空間。

王惠美、蔡詩傑等人也與家長們陪小朋友做親子律動操，陸上龍舟賽也考驗每組親子合作默契，相當刺激，現場充滿歡笑聲。