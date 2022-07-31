中市樹木健檢通報不確實 議員籲市府加強巡檢

台中市建置友善樹木空間資訊管理系統，其中列管10萬多棵行道樹，但常有樹根隆起，破壞人行道鋪面暗藏危機。中市議員何敏誠說，市府建置智慧系統，但樹木健檢通報不確實，病株未即時處理，影響行人安全。

中市建設局表示，市府建立樹木健檢標準作業程序，汰除不良病株，近幾年通報的病株，也已函送各維管單位加強巡查及撫育。

根據友善樹木空間資訊管理系統統計，台中列管樹木約22萬棵，其中行道樹有10萬多棵。但部分行道樹因種植條件不合適，造成樹根隆起破壞人行道舖面，人行道上暗藏危機。

中市東南區議員參選人何昆霖說，2019年在台中烏日九德國小的圍牆邊就曾發生黑板樹樹根突起破壞磁磚，造成老婦被絆倒，腳掌骨頭骨裂。最近他在崇德路商圈附近及南區健康公園也發現行道樹根突起破壞人行道舖面，舖面高低落差明顯，十分危險。何建議市府可移除外來行道樹種，換植合適的本土樹種，保障行人安全。

何敏誠說，市府雖將公園樹木及行道樹的基本資料及健檢收錄在友善樹木空間資料庫，卻未將健檢有疑慮的樹木即時通報相關單位處理，樹木有傾倒危險或大型枯枝遲未移除，影響民眾安全，市府應加強巡檢；且部分公園及人行道樹穴長期空置，未盡速補植，影響都市景觀。

建設局表示，近幾年已換植5千多棵黑板樹，2018年12月25日起也積極辦理人行道改善並加強道路巡查頻率，人行道樹木若有浮根，將視浮根情況改善基盤、擴大植穴或換植適合樹種；至於空植穴今年已補植1500餘株，養工處持續派員加強巡視，以維護民眾安全。

建設局說，為解決危險病株，巡查人員除了巡檢，並請維護廠商落實平日維護檢查回報，並建立樹木健康檢查標準作業程序，汰除不良病株，近幾年通報的病株，也已函送各維管單位就有安全疑慮的樹木加強巡查及撫育，遇有狀況即時處理。