台鐵二水站展北海道火車照 類出國又消暑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉旅遊服務中心在台鐵二水站地下道展出台灣和北海道的火車照片。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉旅遊服務中心在台鐵二水站地下道展出台灣和北海道的火車照片。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉與日本北海道津別町締結姐妹市，今年滿十周年，彰化縣政府二水旅遊服務中心規畫鐵道特展，北海道觀光振興機構、津別町觀光協會提供火車照片，在台鐵二水車站地下道展出，兩縣火車功能最大差異是二水火車承擔交通運輸功能，北海道火車幾乎以觀光載客為主。

即使全球COVID-19疫情一波接一波，各國為了經濟發展已逐步解封，縣政府二水旅服中心寄出邀請的電子郵件，立馬收到北海道觀光振興機構和津別町觀光協會的熱烈回應，提供當地的特色火車照片，包括與櫻花互相輝映的函館市電車、北海道冬季濕原號等觀光級火車，二水旅服中心得到詹學強提供南投火車好多節CK124、進化1001號行駛在集集線、鳴日號行經二水鄉等照片。

縣政府二水旅遊中心人員沈沂禾今天表示，今年策畫四個展覽，一路展到年底，台鐵二水站地下道是其中一個展覽，因二水集集線是國內知名的火車觀光旅遊路線，選在台鐵二水站地下道的兩側各展台、日特色火車照片，有突顯火車觀光化的意義，COVID-19疫情發生後不能再像以前方便出國，民眾觀賞北海道火車照片，或許產生類出國的感覺。

台鐵二水站利用乘客的候車室空間展出日本北海道火車、台灣鐵道美少女動漫人物圖案等照片和圖畫；站長沈炳岳說，台灣年輕人發揮創意，動漫結合鐵道表現新世代的活力，北海道火車行駛在白皚皚的雪國，台灣夏天炎熱，看著照片或許能有清涼感，候車室同時展出二水跑水節、二水集集線火車觀光等宣傳品，期待民眾多多搭乘火車旅遊，觀賞南彰化的好風光。

北海道

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