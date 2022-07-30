台鐵二水站展北海道火車照 類出國又消暑

彰化縣二水鄉與日本北海道津別町締結姐妹市，今年滿十周年，彰化縣政府二水旅遊服務中心規畫鐵道特展，北海道觀光振興機構、津別町觀光協會提供火車照片，在台鐵二水車站地下道展出，兩縣火車功能最大差異是二水火車承擔交通運輸功能，北海道火車幾乎以觀光載客為主。

即使全球COVID-19疫情一波接一波，各國為了經濟發展已逐步解封，縣政府二水旅服中心寄出邀請的電子郵件，立馬收到北海道觀光振興機構和津別町觀光協會的熱烈回應，提供當地的特色火車照片，包括與櫻花互相輝映的函館市電車、北海道冬季濕原號等觀光級火車，二水旅服中心得到詹學強提供南投火車好多節CK124、進化1001號行駛在集集線、鳴日號行經二水鄉等照片。

縣政府二水旅遊中心人員沈沂禾今天表示，今年策畫四個展覽，一路展到年底，台鐵二水站地下道是其中一個展覽，因二水集集線是國內知名的火車觀光旅遊路線，選在台鐵二水站地下道的兩側各展台、日特色火車照片，有突顯火車觀光化的意義，COVID-19疫情發生後不能再像以前方便出國，民眾觀賞北海道火車照片，或許產生類出國的感覺。

台鐵二水站利用乘客的候車室空間展出日本北海道火車、台灣鐵道美少女動漫人物圖案等照片和圖畫；站長沈炳岳說，台灣年輕人發揮創意，動漫結合鐵道表現新世代的活力，北海道火車行駛在白皚皚的雪國，台灣夏天炎熱，看著照片或許能有清涼感，候車室同時展出二水跑水節、二水集集線火車觀光等宣傳品，期待民眾多多搭乘火車旅遊，觀賞南彰化的好風光。