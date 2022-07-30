七旬陳德根任鄰長20年、守望相助隊30年 獲模範父親獎

父親節將至，台中市大雅區公所今舉辦「模範父親表揚活動」，表揚14位模範父親。其中，74歲陳德根擔任鄰長20多年、守望相助隊隊員30多年，並在里內開設近一甲子照相館，身體力行服務里民，精神令人感佩。

大雅區模範父親表揚名單如下，二和里-鄧忠志先生、三和里-吳瑞禎先生、四德里-陳溪炎先生、六寶里-陳戶章先生、大雅里-陳德根先生、西寶里-劉進福先生、雅楓里-鄭桂國先生、員林里-劉金樹先生、員林里-張瀛洲先生、上楓里-張秋南先生、文雅里-朱忠義先生、秀山里-王順維先生、橫山里-呂文宗先生、上雅里-張誠壹先生。

14位模範父親由台中市觀旅局長韓育琪、大雅區長李修齊致贈「良父典範」獎牌，現場許多親屬齊聚一堂，祖孫三代同堂，長者抱孫與膝下子女眷屬合影留念，場面熱鬧滾滾。

其中，現年74歲的陳德根是現任大雅里第26鄰鄰長，擔任鄰長20多年、守望相助隊隊員30多年，雖年事已高，但使命必達，各類市府文宣資料親自送到里民手中，在大雅里經營近一甲子的照相館，是大家的好鄰居、好老闆。

陳德根育有三子，次子繼承相館事業為大雅鄉親里民服務，另二位兒子在外地工作，在工作崗位均能恪遵職守、負責盡職，深獲長官同事讚賞；三兒子皆已成家立業、事業有成歸功於父親平日的身教與言教。

韓育琪表示，藉由一年一度的父親節表揚活動，讓為人子女重視人倫孝道，善體親心，孝順父母，報答父母偉大的親情。

李修齊致詞表示，每位模範父親對家庭與社會的付出與奉獻，除了是家的靠山眾人典範外，個人事蹟更是深獲鄰里讚揚，是大雅區的表率，令他相當佩服。