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把握暑期旺季商機 台中十大伴手禮業者促銷不忘做公益

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
經濟發展局長張峯源（中）為「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」開箱，宣告中秋行銷活動正式起跑，歡迎民眾到站前廣場採購。圖／台中市政府提供
經濟發展局長張峯源（中）為「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」開箱，宣告中秋行銷活動正式起跑，歡迎民眾到站前廣場採購。圖／台中市政府提供

把握暑期旅遊旺季，台中市工商發展投資策進會今明兩天在台中火車站前廣場舉辦「台中伴手禮、元宇宙伴隨你」特色市集，推廣在地伴手好禮。經濟發展局長張峯源為「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」開箱，宣告中秋行銷活動正式起跑，歡迎民眾到站前廣場採購。

工策會總幹事黃于珊說，聯名禮盒由小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉、大安區農會、法布甜健康伴手禮、歐客佬精品咖啡、以及光山行7家廠商共同限量推出，有好吃的糕餅、茶、咖啡和美美的漆器紋書籤。

此外，包括旅禾泡芙之家、不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃、沁木手作等十大伴手禮首獎業者，都將提撥部分中秋禮盒販售收入捐贈公益團體、回饋社會，發揮企業社會責任。

此次也舉辦伴手禮宣傳影片網路人氣票選，歡迎大家到現場吃美食買好物，更記得投票支持最愛的伴手禮店家、VTuber，就有機會抽中iPhone13、PS5、Nintendo Switch等優質獎品，投票頁面是http://www.taichunggift.net/。

經濟發展局長張峯源說，台中購物節今年邁向第4年，首度邀請全國民眾為購物節秀出好點子，成為全台最接地氣的購物節。「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，總獎金110萬元，8月10日前受理網路報名，徵件提案前10名、每人可獲得購物金10萬元，首獎還會再加碼10萬元，歡迎踴躍參與。

把握暑期旅遊旺季，台中市工商發展投資策進會今明兩天在台中火車站前廣場舉辦「台中伴手禮、元宇宙伴隨你」特色市集，推廣在地伴手好禮。圖／台中市政府提供
把握暑期旅遊旺季，台中市工商發展投資策進會今明兩天在台中火車站前廣場舉辦「台中伴手禮、元宇宙伴隨你」特色市集，推廣在地伴手好禮。圖／台中市政府提供
「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」由小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉、大安區農會、法布甜健康伴手禮、歐客佬精品咖啡、以及光山行7家廠商共同限量推出。圖／台中市政府提供
「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」由小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉、大安區農會、法布甜健康伴手禮、歐客佬精品咖啡、以及光山行7家廠商共同限量推出。圖／台中市政府提供

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