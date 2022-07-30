保險有缺口員警執勤壓力大 議員籲中市府加保責任險

台中市議員陳政顯說，警用公務車一直存在產物保險金額不足，發生事故，員警須自行負擔理賠不足額度，造成員警執勤壓力。陳政顯要求市府增加警車加保超額責任險，讓員警無後顧之憂執行勤務。警察局表示，若各單位預算經費允許，將優先加保超額責任險，爭取更高保障。

陳政顯說，霧峰分局一名偵查佐前年11月開偵防車送驗毒品到草屯療養院鑑驗，在草屯鎮玉屏路161號前發生車禍，受傷至今無法工作，因警用車投保金額低，理賠金額不足，多次調解未成，訴訟進行中。他說，此案例可明顯看到員警執勤發生交通意外有保險理賠自負額的壓力。

目前台中市警用車輛計有汽車853輛、機車3174輛，各單位依核定保險費用各自辦理強制責任險及第三人任意責任險金額，公務小汽車2483元；巡邏車、偵防車5143元，其餘特種車輛3747元，機車711元，保險額度明顯偏低，發生車禍事故發生時，保險公司的理賠金額如無法完成和解，員警須負擔差額，造成莫大的壓力

陳政顯強烈要求市府要編足預算，讓全數公務車輛加保超額責任險，補足「強制責任險」及「第三人責任險」不夠理賠的部分，一定要讓員警執勤時免除後顧之憂。

台中市警察局指出，警察局各分局、隊依核定保險費用各自辦理強制責任險及第三人任意責任險，強制責任險依財政部核定理賠金額辦理，第三人任意責任險則依警察局本部及各分局、(大)隊汽、機車賠款紀錄係數不同，最高理賠金額也有所不同。

超額責任險功能是為補足強制責任險及第三人責任險不夠理賠部分，若各單位預算經費允許，也會優先加保超額責任險，爭取更高保障。