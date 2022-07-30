彰化表揚模範父親 皆盼：社會安定、百姓生活過得去

再過一周就是父親節，彰化縣很多鄉鎮今天表揚模範父親，雖然COVID-19本土疫情已趨緩和，但鄉鎮公所和表揚團隊不敢掉以輕心，維持發生疫情後的作法，大多採取到府表揚和贈送牌匾，多名模範父親當選人的當選感言是期待社會安定，百姓生活過得去。

溪湖鎮公所今天全日和明天半天，鎮長黃瑞珠和鎮公所社政課、里長、里幹事到27名模範父親的住處，贈送匾額、捲軸、電風扇、足部按摩器等禮物。「爸爸像座山。」鎮長黃瑞珠說，在妻子的眼裡，模範父親是好丈夫，在兒女的眼裡，模範父親是好爸爸，在家人眼裡，模範父親是家庭的支柱，她感謝模範父親為家庭、為社會建構穩固基礎，營造祥和社會。

埔心鄉表揚模範父親兵分兩路，一路是鄉公所主辦，另一路由鄉代會、鄉農會和中央與縣級民意代表組成的表揚團，帶著縣長王惠美致贈的匾額、鄉代會和鄉農會的禮物、立法委員謝衣鳳送的捲軸，今、明兩天到鄉內20名模範父親住處表揚。為了防疫，都在模範父親住家外面交流，有的乾脆移到道路中間合照。

埔心鄉模範父親76歲林己博從事自由業，75歲江建材做焊接業，都自謙成就平凡，「大家嗯甘棄嫌來推選」；他們都表示，子女各有各的工作，很平順，所以他們希望國家社會安定和平，人民守法多行善，大家一團和氣，生活過得去就好。

二林鎮公所照過去兩年的模式，在圖書館騎樓表揚鎮內27名模範父親；將代表二林鎮接受縣政府表揚的縣級模範父親黃永旗說，他以前駕駛挖土機，已退休在家，兩子各有正當職業，兩女嫁為人婦，一家生活和樂，他自認一生平凡無奇，實在不好意思被表揚。