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古蹟彰化扇形車庫變伸展台 百位模特兒走秀

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
古蹟彰化扇形車庫今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀，為百年來首見，在國定古蹟內木棧道上走秀的畫面。記者林敬家／攝影
古蹟彰化扇形車庫今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀，為百年來首見，在國定古蹟內木棧道上走秀的畫面。記者林敬家／攝影

古蹟彰化扇形車庫100歲生日舉辦系列活動，今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀，和扇庫同樣滿百歲的人瑞林文漢登場，並由100位老、中、青、少四代模特兒，進行百年來首見，在國定古蹟內木棧道上走秀的畫面。

百位年齡層老、中、青、少四代的模特兒，分成「彰化特色」、「時尚休閒風」、「英式淑女風」、「銀髮風情」與「創意」等5組，依序在扇庫內的木棧道上款款漫步。

走秀的模特兒成員除了有專業模特兒，還包括名媛貴婦及建國科技大學的美容系學生，雖然不少人並非專業出身，但由於事先都經過曾是名模林志玲的老師丁秀毓指點教導，在走秀時個個自信且落落大方地展現出不同的風情。

彰化市長林世賢說，明天仍有一連串精彩活動，包括在「鐵路宿舍村鐵道廣場」有兩齣兒童劇可欣賞；下午則有魔術、馬戲雜耍、小丑氣球、夢幻泡泡秀等表演。

另在「戶羽機關車園區及小公園」有小火車、粉紅海盜船及F1旋轉賽車可以搭乘，晚上6點至10點在彰化火車站，每半小時播放一場「3D光影秀」；而在火車站後方的扇步道光廊，則持續「亮」到9月3日晚上10點。

古蹟彰化扇形車庫今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀。圖／彰化市公所提供
古蹟彰化扇形車庫今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀。圖／彰化市公所提供
古蹟彰化扇形車庫100歲生日舉辦系列活動，今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀。記者林敬家／攝影
古蹟彰化扇形車庫100歲生日舉辦系列活動，今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀。記者林敬家／攝影

彰化扇形車庫 模特兒 國定古蹟

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