古蹟彰化扇形車庫變伸展台 百位模特兒走秀

古蹟彰化扇形車庫100歲生日舉辦系列活動，今天上演「時尚與古典撞擊」時裝走秀，和扇庫同樣滿百歲的人瑞林文漢登場，並由100位老、中、青、少四代模特兒，進行百年來首見，在國定古蹟內木棧道上走秀的畫面。

百位年齡層老、中、青、少四代的模特兒，分成「彰化特色」、「時尚休閒風」、「英式淑女風」、「銀髮風情」與「創意」等5組，依序在扇庫內的木棧道上款款漫步。

走秀的模特兒成員除了有專業模特兒，還包括名媛貴婦及建國科技大學的美容系學生，雖然不少人並非專業出身，但由於事先都經過曾是名模林志玲的老師丁秀毓指點教導，在走秀時個個自信且落落大方地展現出不同的風情。

彰化市長林世賢說，明天仍有一連串精彩活動，包括在「鐵路宿舍村鐵道廣場」有兩齣兒童劇可欣賞；下午則有魔術、馬戲雜耍、小丑氣球、夢幻泡泡秀等表演。