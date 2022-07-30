彰濱釋土地開發11公頃掩埋場 環團籲法令加嚴即時監測

琨鼎環境科技公司日前公告以23.76億元，自經濟部標得彰化縣鹿港鎮崙海段60-21地號土地的11公頃環保用地，未來計劃興建垃圾掩埋場，對於相關的開發內容與使用，彰化縣環保局仍不清楚，而且依規定要做環評，將要求琨鼎提出說明；環團質疑，垃圾為何都丟給彰化。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，事業廢棄物的去化問題多，掩埋場也許有其必要，問題在法規過於寬鬆，台灣監測和掩埋的方式落後美國30年，除了沒有相關即時滲漏的監測，掩埋的不透水層僅一層，隨便就可能挖破滲出，相關選址上應該更謹慎，從法令加嚴。

國內事業廢棄物數量龐大，卻事業廢棄物焚化爐卻嚴重不足，之前除爆出事廢棄物處理費提高收費外，高雄焚化爐還停事業廢棄物，爆發事業廢棄物處理危機，造成事廢流竄，遭任意棄置，經濟部積極開發各工業區的環保用地，做為因應。

彰濱工業區即成了事業廢棄物處理的救火隊，先是通過日友、豐堉在線西區新設每日處理各350噸的事廢兩座焚化爐，並都已在施工中，工程卻因缺工、缺料及疫情等原因，必須延到明年第三季以後，才能完工啟用。

日友也規劃在彰濱工業區線西新建3.7公頃的一般事業廢棄物掩埋場，屬於經濟部輔導事業廢棄物處理機構，由環保署環評且已通過。

崑鼎本月19日公告未來計劃興建垃圾掩埋場，環保局長江培根說，工業區裡有環保設施用地，規劃處理事業廢棄物，該案是經濟部工業局釋出彰濱工業區環保設施用地，一般都會經過環評，須視業者未來開發項目，用什麼身分取得才能確定是環保署或地方政府做環評。

江培根說，對於業者相關開發內容以及將處理什麼廢棄物，環保局現在仍一無所知，將等開發單位提出說明，

江培根也說，掩埋場有其需求，近年許多新設掩埋場都因地方抗爭等因素都被迫取消，若實際上有必要開發，卻對地方產生影響，業者就必須提出減輕對策，或提出對地方環境友善措施，讓大家較容易接受。