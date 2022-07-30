南投縣志工大會師 趣味競賽展現熱心助人活力

南投縣志工大會師和趣味競賽今天在南投縣會展中心舉行，各鄉镇市33個志工團隊、400名志工組隊参加，在賽場上趣味競技，展現熱心助人活力。

趣味競賽有「骰骰樂」及「杯杯樂」等兩項活動，參賽志卯足全力，發揮團隊精神爭取佳績，過程緊張刺激。南投市長宋懷琳、草屯鎮長簡景賢，縣議員曾振炎、張嘉哲、賴燕雪、史雪燕、游灝也到場為志加油打氣，感謝志工貢獻力量服務社會，也協助政府施政，照顧弱勢。

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣有二萬多名志工，志工投入社會公益，貢獻良多，他代表縣長林明溱感謝志工配合縣府施政努力。

立委許淑華也感謝志工朋友投入社區工作，展現對家鄉的關懷愛心，希望藉由趣味競賽，讓志工彼此交流，增進情感，也讓社區更緊密和諧。