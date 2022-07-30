台中上半年PM2.5濃度13.4微克 首度低於國家標準

台中市改善空污推出「藍天白雲」計畫，根據環保署統計，台中今年至7月20日PM2.5（細懸浮微粒）平均濃度降到每立方米13.4微克，低於全國平均13.9微克，首度符合國家空氣品質標準。台中市環保局表示，不只PM2.5下降，各項污染物也下降。

為加速落實碳排淨零轉型，台中市環保局與中華民國環境工程學會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會，攜手舉辦「2022邁向碳排淨零之路」論壇，將於8月16日在朝陽科技大學設計學院禮堂登場。

活動邀請20多位產官學界專家學者，探討氣候轉型邁向淨零排放的相關因應策略。此次論壇以氣候變遷、淨零永續、綠生活及產業實踐等四大面向進行探討，全程免費，開放報名至8月10日止。

環保局表示，因應國際永續零碳趨勢，台中市府在去年1月簽署氣候緊急宣言，9月提出「永續168目標策略」，並公布「2021台中市地方自願檢視報告」（VLR），更於今年4月底再發表淨零碳排路徑，以「清淨空氣、碳排歸零」為本，推動六大關鍵策略。

根據環保署數據統計，台中市上半年的PM2.5平均濃度，首度符合國家空氣品質標準，統計至7月20日PM2.5平均濃度每立方米13.4微克，低於全國平均13.9微克，創歷史最佳紀錄。

環保局表示，台中市去年上半年在空品不良累積天數（AQI指標大於100）為17天，今年上半年已降至6天，減少11天，各項污染物呈下降趨勢，市府會持續努力改善空品。