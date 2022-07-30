快訊

搭高鐵注意！南港站道岔訊號異常 部分列車延誤

彰化新住民之女拚上牙醫系 暑假兼職打工賺學費

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化女中學生林育任（左二）出生新住民家庭，大學甄選入學統一分發結果錄取高雄醫學大學牙醫學系，彰化縣長王惠美前往家中鼓勵（右二）。圖／彰化縣副提供
彰化女中學生林育任（左二）出生新住民家庭，大學甄選入學統一分發結果錄取高雄醫學大學牙醫學系，彰化縣長王惠美前往家中鼓勵（右二）。圖／彰化縣副提供

彰化女中學生林育任出生新住民家庭，家庭經濟雖然不佳，但她奮發向上，近日大學甄選入學統一分發結果錄取高雄醫學大學牙醫學系，彰化縣長王惠美得知她的處境，前往家中關懷，並提供林育任獎助學金，鼓勵她在求學之路順利前行。

林育任國中獲得科展獎項保送彰女數理資優班，上了高中就讀數理資優班，彰女校長陳香妘說，林育任高中3年成績優異申請到各項獎學金，也投入科展獲得不錯的成績，學生成功的關鍵在於「自主學習」，且對課業保有積極熱忱。

林育任的父親是身心障礙者，母親為越南籍新住民，家中共有四名小孩，她排行老大，從小沒有補習班，仍以實力考取牙醫學系。

林育任的父母對放榜結果感到欣慰，但也自嘆家中經濟環境不理想，林母指出，女兒以努力證明實力，為籌措私立大學學費及生活費用，也利用現暑假期間，積極至補習班及麵攤打工賺取薪資，以自身力量支應相關費用，想減少父母負擔。

王惠美也送給她一台平板電腦，肯定她積極向學的精神，並勉勵她上大學後繼續努力，將來學有所成也要回饋社會、盡一份心力。

彰化女中學生林育任考上高雄醫學大學牙醫學系，彰化縣長王惠美前往家中鼓勵。圖／彰化縣府提供
彰化女中學生林育任考上高雄醫學大學牙醫學系，彰化縣長王惠美前往家中鼓勵。圖／彰化縣府提供

補習

延伸閱讀

彰化和美街區易淹水 獲補助7625萬建下水道改善

世運會女子拔河奪金 家人最不捨選手拿美工刀削厚繭

彰化和美爆雨一來就淹水 縣府爭取7千多萬改善排水

百餘年仍湧泉不斷 彰化八卦山紅毛井完成修繕

相關新聞

一中商圈衰退 逢甲店面頂讓潮

疫情衝擊商圈商機，台中一中商圈人潮減少3成多，原本人潮洶湧的街道，甚至車輛可開進去。議員批評，市府要振興庶民經濟，不要讓...

彰化新住民之女拚上牙醫系 暑假兼職打工賺學費

彰化女中學生林育任出生新住民家庭，家庭經濟雖然不佳，但她奮發向上，近日大學甄選入學統一分發結果錄取高雄醫學大學牙醫學系，...

台中「市政路」第一標終於9月開工 第二期用地取得84%

台中市政路延伸工程曾引發第二期工程土地徵收爭議，建設局28日完成第1標評選，工業區一路至安和路，經費約22億7000萬元...

台中漢翔路、福林路延伸 分段推動

中部科學園區持續擴廠，周邊交通壅塞，藍綠議員都關切西屯區漢翔路、福林路打通、延伸計畫，呼籲市府盡早規畫推動，免得等以後才...

中市充電樁補助 明年公眾使用優先

電動車越來越多，台中市政府5天前發布公寓大廈增設充電樁指引，不過台中市環保局卻修改增設電動樁補助，綠營議員批評「減碳政策...

彰化員林加碼新生兒營養補助 上路

彰化縣第二大城員林市人口數跌破12.3萬人，員林市公所昨宣布新生兒營養補助加碼，原本每胎補助6000元，即日起第1胎補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。