彰化新住民之女拚上牙醫系 暑假兼職打工賺學費

彰化女中學生林育任出生新住民家庭，家庭經濟雖然不佳，但她奮發向上，近日大學甄選入學統一分發結果錄取高雄醫學大學牙醫學系，彰化縣長王惠美得知她的處境，前往家中關懷，並提供林育任獎助學金，鼓勵她在求學之路順利前行。

林育任國中獲得科展獎項保送彰女數理資優班，上了高中就讀數理資優班，彰女校長陳香妘說，林育任高中3年成績優異申請到各項獎學金，也投入科展獲得不錯的成績，學生成功的關鍵在於「自主學習」，且對課業保有積極熱忱。

林育任的父親是身心障礙者，母親為越南籍新住民，家中共有四名小孩，她排行老大，從小沒有補習班，仍以實力考取牙醫學系。

林育任的父母對放榜結果感到欣慰，但也自嘆家中經濟環境不理想，林母指出，女兒以努力證明實力，為籌措私立大學學費及生活費用，也利用現暑假期間，積極至補習班及麵攤打工賺取薪資，以自身力量支應相關費用，想減少父母負擔。