台中「市政路」第一標終於9月開工 第二期用地取得84%
台中市政路延伸工程曾引發第二期工程土地徵收爭議，建設局28日完成第1標評選，工業區一路至安和路，經費約22億7000萬元，9月開工、2024年完工。
西屯區市政路貫穿七期市政中心，沿途辦公大樓與百貨公司林立，另有台74線匝道，車流量大，是台中重要的東西向道路。
市政路目前從文心路通車到環中路，市府規劃延伸到工業區一路，東起環中路三段，向西跨越筏子溪至工業區一路，全長1950公尺，路寬60公尺。總長度雖不及2公里，但連結七期重要商業百與台中工業區，成為台灣大道另一條替代道路。
台灣大道通往台中交流道、五權西路通往南屯交流道，是七期周遭最易擁塞的路段，完成市政路延伸開闢工程完工後，可紓解朝馬路、台灣大道、五權西路與鄰近道路的車潮，降低七期至其他縣市的交通壓力，往返台中工業區與市區的通勤族直接受惠。
第1標工程由工業區一路至安和路，全長約780公尺，斥資約22億7000萬元，含工程費約7億8800萬元，用地費約14億8,200萬元，已完成用地取得及設計，預計9月開工，2年完工。
建設局說明，第1標工程開通後，車流將分流至安和路及往南屯交流道，紓解台灣大道、朝馬路等部分車流。
第2標工程由安和路至環中路，全長1200公尺，經費約46億3500萬元，含工程費約26億8700萬元、用地費19億4800萬，目前用地取得面積達84%，將持續地主溝通，同步進行細部規劃設計中。
台中市政府爭取營建署針對市政路二期工程補助，但中央要求需取得六成地主同意書。民進黨議員要求一二期工程土地解決後才能動工，市長盧秀燕為此發聲，怒摃中央「那一條大型道路不是分段完工的」
建設局著手完成第一標評選，局長陳大田表示，市長盧秀燕要求「開不了工的要開工，完不了工的要完工」工程跨越筏子溪及穿越國道中山高與高鐵，規模龐大複雜，為加速整體計畫推動，採分段開闢。
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