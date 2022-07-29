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波麗士人形立牌有效？ 彰化社頭這土地公廟香油錢沒再被竊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉富安宮有警察人形立牌，提醒民眾不要在富安宮做違法的事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉富安宮有警察人形立牌，提醒民眾不要在富安宮做違法的事。記者簡慧珍／攝影

彰化縣鄉間常見中高齡民眾群聚宮廟廣場「小賭怡情」，可是賭到後來也會發生爭吵甚至鬥毆，社頭鄉富安宮土地公廟曾發生類似治安事件，警方索性製作人形立牌提醒鄉民，果然發揮效果，不但民眾移到別處聚賭，也沒再發生香油錢竊盜案。

警察人形立牌常見設在路邊提醒民眾遵守交通規則，社頭鄉仁和村位鴻門圳旁的富安廟卻有一個警察人形立牌，樹立在宮廟的鐵絲網圍籬邊。當地居民今天指出，富安宮曾發生香油錢被偷，及一些人到這裡聚賭，所以當地派出所的所長自製人形立牌樹立在這裡。

當地居民指出，警察無法天天巡查富安宮，改放人形立牌每天盯著看大家，放了一段時間，感覺上效果不錯，從此沒人敢偷香油錢，連到富安宮前埕聚賭的人也移往八卦山一帶賭博，今年6月社頭鄉八卦山區發生槍擊案件，涉案的賭客就是從富安宮及周邊地區移過去，幸好警察人形立牌和土地公庇佑，保護仁和村平安無事。

田中警分局朝興派出所表示，警察人形立牌是依據先前的所長模樣製訂，警方評估當地已無治安問題，將收回人形立牌，目前沒規畫放置現任所長或副所長的人形立牌，但會加強巡邏維護地方安全。

警察 社頭鄉 土地公

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