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彰化農民翻新無花果吃法 今夏推出水果冰棒LV

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉榮鴻無花果農場農民施東榮讓無花果的枝條橫向生長，無花果可以「祖孫三代」全年結果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉榮鴻無花果農場農民施東榮讓無花果的枝條橫向生長，無花果可以「祖孫三代」全年結果。記者簡慧珍／攝影

無花果引進台灣種植有近百年歷史，食用方法不是生食、果乾、醃漬就是煮熟，彰化縣埔鹽鄉施東榮棄工從農，6年前栽種無花果，每天採收雖供不應求，但他希望有新鮮吃法作市場區隔，今年天氣炎熱，他製作無花果冰棒，號稱水果冰棒界的「LV」，吃過的消費者都印象深刻。

無花果原產於地中海沿海、阿拉伯等地區，適應亞熱帶環境，引入台灣種植後，農民各自摸索栽培技術，全台面積不到100公頃，都小面積栽種，共同經驗是無花果「野性、怕潮濕。」種無花果的農地都要加強排水，至於結果率、結果品質就各有獨門秘方。

施東榮61歲，原本從事金屬製造加工，因脊椎受傷必須改行，張姓好友建議種植高經濟果樹無花果，他抱著姑且一試的心態種植，參考網路資訊和朋友知道的訊息，選擇有水蜜桃香氣的品種「波姬紅」，在枝條柔嫩期壓低橫向生長，枝條先後長出、長大和結果，施東榮戲稱可分為「祖孫三代」採收。

施東榮使用牛奶酵素等有機肥料滋養，每株無花果茁壯健康，每天都可採收均質果粒；今天他表示，夏天植物生長快，果粒長大和成熟也快，必須每天摘採，冬天氣溫低，果粒長得慢，採收的急迫性降低。

天氣炎熱，很多民眾喜歡食用水分多的水果消暑，無花果沒果汁，施東榮想出無花果打汁加入蒟蒻製成無花果冰棒，每支冰棒都有完整的無花果切片，讓消費者知道吃到貨真價實的無花果冰棒，也增加香氣和口感。

埔心鄉農會有半顆金蜜芒果製成的芒果冰棒，每支80元，號稱水果冰界的LV，埔鹽鄉施東榮的無花果冰棒每支75元，同樣榮登水果冰界的LV。中華民國農會理事、埔鹽鄉廍社區理事長施瑜銘，埔鹽鄉農會主任童淑珍，都推薦施東榮的無花果和冰棒，溪湖和埔心的消費者「近水樓台先嘗冰」，對無花果冰棒讚不絕口，認為滋味和口感領先市售冰棒。有興趣的民眾可洽詢施東榮0933-562881。

彰化縣埔鹽鄉榮鴻無花果農場使用牛奶酵素施肥，種出有機無花果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉榮鴻無花果農場使用牛奶酵素施肥，種出有機無花果。記者簡慧珍／攝影

冰棒 農會

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