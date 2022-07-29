彰化和美街區易淹水 獲補助7625萬建下水道改善

和美鎮街道排水功能不佳，局部區域遇強降雨經常積、淹水，彰化縣政府爭取營建署補助新台幣7625萬元辦理雨水下水道新建工程，目前完成細部設計作業，審議通過後將發包。

和美鎮近年於梅雨季節淹水問題引起居民關注，為改善和美鎮道周路、彰美路六段、德美路周邊排水不良問題，彰化縣政府積極向內政部營建署爭取前瞻基礎建設計畫經費，挹注籌辦雨水下水道新建工程，彰化縣長王惠美今天前往道周路、和線路附近工區視察。

王惠美接受媒體聯訪表示，縣府向中央爭取約7625萬元全額補助首期工程經費，目前已完成細部設計，送交營建署審議通過後再發包，後續委由和美鎮公所辦理，工程範圍包含彰美路六段、道周路、和線路、平原路等，將先進行第1期施工，後續再爭取第2期德美路附近地下排水工程，以減少淹水狀況。

王惠美指出，和美地區近年排水改善工程陸續投入3億4290萬元，這次希望透過和美鎮L幹線雨水下水道新建工程，解決和美鎮鬧區多年來遇雨則淹的問題，工程完成前，縣府水資處也提出短期配套，先改善和潭路側溝，盼逐步解決淹水之苦，第1期工期約450天，施工將影響市區交通順暢，請用路人多包涵。

彰化縣政府水利資源處透過新聞稿表示，和美市區早期部分下水道渠段未依規畫路線施作，且轄內排水路多與農田灌排水路交互影響，造成街道排水功能不佳，尤其德美公園附近德美路、彰美路六段、道周路一帶遇大雨、颱風來襲，局部區域經常積、淹水。

水資處指出，和美鎮L幹線雨水下水道新建工程第1期範圍包含彰美路六段、道周路、和線路、平原路等排水箱涵，長度約715公尺，總經費7625萬元，完工後可減緩和美排水支線下游迴水問題，第2期為上游德美路、和厝路一段雨水箱涵，長度約900公尺。