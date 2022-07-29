台中紓困振興e79計畫 租金減壓24項延長到年底

受到COVID-19疫情影響，為減輕攤商壓力，創造經濟產值，台中市副市長黃國榮今天宣布，「紓困振興e79計畫」其中紓困方案45項措施中，24項租金減壓項目延長至今年底。

台中市議會今天召開定期會進行專案報告，市議員關心受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，市府推出的紓困措施。

黃國榮表示，「紓困振興e79計畫」計45項措施，其中25項租金減壓項目紓困期間原至7月底，考量市民及商家需求，除交通局「委外停車場權利金打79折計算減收」外，其他24項目延長實施至今年12月底，未來持續滾動檢討紓困振興，以減租、延租、緩繳、補貼、活動等措施，陪同業者度過難關。

國民黨籍市議員吳瓊華表示，商家生意差很多，希望市府可以加大力道並提供更好的方案，協助商家渡過難關。國民黨籍市議員陳政顯建議在商圈舉辦活動，透過活動帶來人潮，製造商機，才能真正促進經濟。

民進黨籍市議員江肇國則認為，市府將每年都會補助交通業者的虧損、例行性舉辦的節日慶典，還有補助舉辦運動賽事，都當作紓困措施，無視動輒被退桌的餐廳業者，以及滿街停歇業的店家，每年只舉辦拼運氣抽獎的購物節，這是不可能幫助到每個產業。

民進黨籍市議員鄭功進表示，原有的市場租金減壓7.9折政策，應加重力道，提出更有感方案，餐飲美食安心吃振興計畫，清消補助也不應獨漏基層攤商。

市府以文字稿補充，「7大紓困」計畫紓困期間為今年5月至7月，有租金減壓，包含BOT、OT等促參案件租金減租、公有市場、攤集區租金79折、農民團體集貨場、農夫市集等市有地租金減收等；及減稅延繳，包含房屋稅、娛樂稅、印花稅、使用牌照稅等延期或分期繳納，或主動協助減免。

而「9大振興」則預計7月後依疫情狀況陸續推出，以紓困、振興分階段實施的方式，活絡民間消費、刺激經濟。